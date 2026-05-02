Αδυνατίζει και ρίχνει τη χοληστερόλη: Το θεραπευτικό μπαχαρικό που κάνει θραύση!

Πρόκειται για ένα απαραίτητο μυρωδικό για όποια ή όποιον ζυμώνει σουτζουκάκια. Συγκεκριμένα, το κύμινο είναι ένα μπαχαρικό που προέρχεται από το φυτό Cuminum cyminum που ενδημεί στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Χρησιμοποιείται από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο για να δώσει γεύση και άρωμα στα φαγητά.

Πλέον η χαρακτηριστική γεύση του κύμινου και το δυνατό, ζεστό άρωμά του οφείλονται στα αιθέρια έλαια που περιέχει. Το κύριο συστατικό των ενώσεων του αρώματος είναι η κουμιναλδεύδη και η κουμινική αλκοόλη.

Μάλιστα τα οφέλη του στην υγεία είναι πολλά και διαρκώς πληθαίνουν βάση των διαθέσιμων ερευνών.

Αναλυτικά, έρευνα του 2015 έδειξε ότι η λήψη κύμινου σε συνδυασμό με αγωγή κατά της παχυσαρκίας οδήγησε σε σημαντική απώλεια βάρους στους συμμετέχοντες μετά από οκτώ εβδομάδες λήψης. Άλλη έρευνα έδειξε ότι οι υπέρβαρες και παχύσαρκες γυναίκες που κατανάλωναν καθημερινά 3γρ σκόνη κύμινο στο γιαούρτι επί τρεις μήνες είχαν σημαντική μείωση στο βάρος, την περίμετρο της μέσης και το ολικό λίπος του σώματος.

Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση 3γρ κύμινου την ημέρα οδήγησε σε χαμηλότερα επίπεδα ολικής χοληστερόλης, κακής LDL χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων.

Τα οφέλη αυτού του μπαχαρικού με τιο χαρακτηριστικό άρωμα δεν σταματούν εδώ. Έρευνα του 2017 έδειξε ότι το έλαιο κύμινου σε δοσολογία 50 ή 100mg οδήγησε μετά από οκτώ εβδομάδες λήψης σε μείωση του ολικού σακχάρου του αίματος, της ινσουλίνης και της ανοσοσφαιρίνης Α – δεικτών ελέγχου του διαβήτη.

Η λήψη του κύμινου φάνηκε αποτελεσματική και σε ότι αφορά την καταπολέμηση των συμπτωμάτων του συνδρόμου ευερέθιστού εντέρου κυρίως τον πόνο και του φουσκώματος σύμφωνα με μικρή πιλοτική έρευνα .

Από τις πιο ενδιαφέρουσες δράσεις του μπαχαρικού ωστόσο είναι αυτή που αφορά την καταπολέμηση του στρες, αλλά και την ενίσχυση της μνήμης.

