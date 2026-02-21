ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Δοκιμάζεται στη Λαμία

Παιχνίδι δοκιμασία είναι αυτό που θα παίξει σήμερα στις 17.00 η ΑΕ Γλαύκου Εσπερου στη Λαμία με τον εκεί Εσπερο στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της National League 1.

«Παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα, που άλλαξε στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ενισχύθηκε και αδικείται από τη βαθμολογική της θέση», τόνισε ο προπονητής της Ενωσης Κώστας Ρουμελιώτης και πρόσθεσε: «Για αυτούς είναι τελικός στην προσπάθεια που κάνουν για την αποφυγή των play-outs και συνεπακόλουθα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς». Ακολούθως ο Κώστας Ρουμελιώτης αναφέρθηκε στη συνέχεια της σεζόν υπογραμμίζοντας τα εξής:«

Εχοντας πετύχει τον στόχο της καθιέρωσης στην Κατηγορία, την πρώτη χρονιά που η Ενωση συμμετέχει σε αυτή, έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος από τις πλάτες μας. Ο στόχος των play-offs είναι πολύ μακρινός γιατί έχουμε το δυσκολότερο πρόγραμμα, σε σχέση με τις άλλες ομάδες που διεκδικούν θέση στην 6άδα. Οι τραυματισμοί στον α’ γύρο και οι τέσσερις ήττες στον πόντο, δύο εκ των οποίων στην παράταση, μας έχουν στοιχίσει.

Παρόλα αυτά όπως κάνουμε όλη τη διετία, όπως κάνουμε σε κάθε προπόνηση θα δώσουμε το 100% για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ότι και να συμβεί νιώθουμε περήφανοι για τη διετία καταξίωσης και καθιέρωσης της ομάδας στον χώρο των Εθνικών Κατηγοριών και του μπάσκετ γενικότερα».

