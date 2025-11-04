Αεροδρόμιο Αράξου: 1.341 πτήσεις από και προς τον αερολιμένα – Με αύξηση επιβατών 7% έκλεισε η σεζόν

Η μειωμένη κίνηση του Οκτωβρίου «ψαλίδισε» το ποσοστό αύξησης στην κινητικότητα επιβατών για την καλοκαιρινή σεζόν στο αεροδρόμιο του Αραξου το οποίο πάντως επιβεβαίωσε την ανοδική πορεία και μέσα στο 2025.

Την περασμένη εβδομάδα έγινε η τελευταία πτήση για τη φετινή σεζόν και σύμφωνα με πληροφορίες οι επιβάτες που μετακινήθηκαν από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο, είναι 171.000 επιβάτες.

Το 2024 μετακινήθηκαν για το ίδιο διάστημα 159.924 επιβάτες, κάτι που σημαίνει αύξηση που κινήθηκε τελικά στο 7%.

Αν προσθέσεις ότι και το 2024, υπήρξε αύξηση κίνησης σε σχέση με το 2023, τότε η άνοδος αγγίζει το 20% τα τελευταία χρόνια χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Να θυμίσουμε ότι ο αριθμός ρεκόρ μετακινήσεων για τον κρατικό αερολιμένα είναι οι 188.000 επιβάτες που είχε επιτευχθεί το μακρινό 2018, όμως αν όλα κυλήσουν ομαλά, θεωρείται πολύ πιθανό να ξεπεραστεί την καλοκαιρινή σεζόν του 2026.

Αν μάλιστα, προσθέσουμε ότι αφενός θα διατηρηθούν και το νέο έτος τα δρομολόγια Αραξος προς Λιλ-Ναντ, αλλά και Αρραξος προς Μπάρι και αφετέρου θα ξεκινήσουν δυο νέα δρομολόγια, αυτό του Αράξου για το Λουξεμβούργο-μέσω Ζακύνθου- και του Αράξου για Ζυρίχη -μέσω Αυλώνας-, το νέο ρεκόρ είναι θέμα χρόνου.

Ξεκάθαρα ώθηση για να επιτευχτεί η φετινή αύξηση, έδωσαν οι δυο νέες πτήσεις που μπήκαν φέτος από Αραξο σε Λιλ-Ναντ της «Volotea» και της «Ryanair» για το Μπάρι.

Το δρομολόγιο που είχε μεγαλύτερη απήχηση ήταν το Αραξος-Μπαρι, όπου μετακινήθηκαν περίπου 10.000 επιβάτες και ακολούθησε το δρομολόγιο Αραξος-Λιλ που μετάφερε σχεδόν 8.000 επιβάτες, ενώ περίπου 4.500 επιβάτες μεταφέρθηκαν στο δρομολόγιο Αραξος-Ναντ.

«ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ» ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ

Σε ό,τι αφορά τις εθνικότητες του τουριστών που ήρθαν στη Δυτική Ελλάδα, για ένα ακόμα καλοκαίρι «πρωταθλητές» αναδεικνύονται οι Γερμανοί, καθώς συνολικά ήρθαν 57.936 επιβάτες.

Στη 2η θέση βρίσκουμε τους Πολωνούς με περίπου 29.000 επιβάτες και στην 3η θέση είναι οι Γάλλοι με περίπου 17.000 επιβάτες, κάτι που έχει την εξήγησή του στις δύο νέες πτήσεις προς τη Γαλλία.

Την ικανοποίησή της εξέφρασε η αερολιμενάρχης του αεροδρόμιου Ελένη Γιαννάκη, η οποία στο πρώτο της καλοκαίρι στο «τιμόνι» του κρατικού αεροδρομίου έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής και συνέβαλε στα μέγιστα στην εύρυθμη λειτουργία του.

Η Ελένη Γιαννάκη, τόνισε: «Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή σεζόν και πιστεύω ότι το πρόσημο είναι θετικό. Οι πτήσεις και η κινητικότητα κατέγραψαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024 και εκτός από αυτό προχωρήσαμε στην υλοποίηση έργων που αναβάθμισαν το αεροδρόμιο. Στόχος μας είναι στην πορεία να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο το αεροδρόμιο».

Ανάμεσα στα έργα που έγιναν τους προηγούμενους μήνες ήταν η αποψίλωση χορταριών σε όλη την έκταση του αεροδρόμιου, η αποκατάσταση βλάβης για το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων και οι εργασίες ανακατασκευής στην καθίζηση που είχε υποστεί μέρος του παρκινγκ.

