Αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία: Προσαγωγή αεροσυνοδού στο πλαίσιο της έρευνας για το δυστύχημα στη Χαγιάμανα

Νέα διάσταση φαίνεται να λαμβάνει η υπόθεση του αεροπορικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Χαγιάμανα της Τουρκία, με θύματα τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύη, Μοχάμεντ Άλι αλ-Χαντάντ, μέλη της συνοδείας του, καθώς και την Ελληνίδα αεροσυνοδό Μαρία Παππά.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, οι τουρκικές Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή αεροσυνοδού από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ανήκε στο πλήρωμα του ιδιωτικού τζετ. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε μεταφέρει το αεροπλάνο από τη Μάλτα στην Τουρκία, πριν από τη μοιραία πτήση με τον Λίβυο στρατηγό.

Η αεροσυνοδός συνελήφθη στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Άγκυρα, έπειτα από εντολή της Εισαγγελίας Άγκυρας και της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας Άγκυρας και ανακρίθηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται τουρκικό μέσο ενημέρωσης, από την αρχική κατάθεσή της δεν προέκυψαν στοιχεία που να ρίχνουν άμεσο φως στα αίτια της συντριβής. Παρ’ όλα αυτά, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις επαφές και τις διασυνδέσεις της, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για το δυστύχημα.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η αεροσυνοδός είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που έχει οδηγήσει τις τουρκικές Αρχές σε αυξημένη διακριτικότητα στους χειρισμούς τους.

Παράλληλα, η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έχει ανακοινώσει ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους θα αποσταλεί στη Βρετανία για εξειδικευμένη ανάλυση.

Δύο βασικά ερωτήματα εξακολουθούν να απασχολούν τους ερευνητές: αφενός, γιατί η λιβυκή αντιπροσωπεία, η οποία συνήθως ταξίδευε με τακτικές πτήσεις, επέλεξε αυτή τη φορά ιδιωτικό αεροσκάφος και, αφετέρου, γιατί υπήρξε αλλαγή στο πλήρωμα του τζετ, το οποίο ανήκε σε αεροπορική εταιρεία με έδρα τη Μάλτα.

Οι Αρχές τονίζουν ότι η έρευνα συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



