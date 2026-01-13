Αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία: Προσαγωγή αεροσυνοδού στο πλαίσιο της έρευνας για το δυστύχημα στη Χαγιάμανα

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι τουρκικές Αρχές για το αεροπορικό δυστύχημα στη Χαγιάμανα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, μέλη της συνοδείας του και η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά.

13 Ιαν. 2026 13:27
Pelop News

Νέα διάσταση φαίνεται να λαμβάνει η υπόθεση του αεροπορικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Χαγιάμανα της Τουρκία, με θύματα τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύη, Μοχάμεντ Άλι αλ-Χαντάντ, μέλη της συνοδείας του, καθώς και την Ελληνίδα αεροσυνοδό Μαρία Παππά.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, οι τουρκικές Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή αεροσυνοδού από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ανήκε στο πλήρωμα του ιδιωτικού τζετ. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε μεταφέρει το αεροπλάνο από τη Μάλτα στην Τουρκία, πριν από τη μοιραία πτήση με τον Λίβυο στρατηγό.

Η αεροσυνοδός συνελήφθη στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Άγκυρα, έπειτα από εντολή της Εισαγγελίας Άγκυρας και της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας Άγκυρας και ανακρίθηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται τουρκικό μέσο ενημέρωσης, από την αρχική κατάθεσή της δεν προέκυψαν στοιχεία που να ρίχνουν άμεσο φως στα αίτια της συντριβής. Παρ’ όλα αυτά, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις επαφές και τις διασυνδέσεις της, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για το δυστύχημα.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η αεροσυνοδός είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που έχει οδηγήσει τις τουρκικές Αρχές σε αυξημένη διακριτικότητα στους χειρισμούς τους.

Παράλληλα, η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έχει ανακοινώσει ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους θα αποσταλεί στη Βρετανία για εξειδικευμένη ανάλυση.

Δύο βασικά ερωτήματα εξακολουθούν να απασχολούν τους ερευνητές: αφενός, γιατί η λιβυκή αντιπροσωπεία, η οποία συνήθως ταξίδευε με τακτικές πτήσεις, επέλεξε αυτή τη φορά ιδιωτικό αεροσκάφος και, αφετέρου, γιατί υπήρξε αλλαγή στο πλήρωμα του τζετ, το οποίο ανήκε σε αεροπορική εταιρεία με έδρα τη Μάλτα.

Οι Αρχές τονίζουν ότι η έρευνα συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

