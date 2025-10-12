Αυχενικό σύνδρομο: ο Παναγιώτης Κρίθης εξηγεί το πώς, πού και γιατί ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ο γνωστός και καταξιωμένος φυσικοθεραπευτής – manual therapist αναλύει με πολύ χαρακτηριστικές εικόνες τη ρίζα του προβλήματος.

12 Οκτ. 2025
Pelop News

Αυχενικό σύνδρομο… Εχει γίνει εφιάλτης για πολύ κόσμο. Ένα καθημερινό και ιδιαίτερα ενοχλητικό πρόβλημα για πολλούς και πολλές. Τι το προκαλεί, όμως; Τι το μεγεθύνει; Γιατί άλλους τούς χτυπάει στο κεφάλι κι άλλους στα χέρια;

Ο γνωστός και καταξιωμένος φυσικοθεραπευτής – manual therapist, Παναγιώτης Κρίθης (πιστοποιημένος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ΜΤ) καταγράφει, εξηγεί και αναλύει με παραστατικό τρόπο πώς, γιατί και πού «χτυπάει» το αυχενικό σύνδρομο. Και το κυριότερο: με πολύ χαρακτηριστικές εικόνες, δίνει στον καθένα και στην καθεμιά να κατανοήσει τη ρίζα του προβλήματος.

«Η αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (αυχένας) πολύ συχνά παρουσιάζει μυοσκελετικές δυσλειτουργίες που προκαλούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων συμπτώματα που είναι εύκολο να εντοπιστούν:

-πόνο στον αυχένα, στους ώμους και τα χέρια.
-δυσκαμψία δηλαδή δυσκολία στην κίνηση του αυχένα
-πονοκέφαλο και ημικρανίες.
-ζάλη ή ίλιγγο και αίσθηση αστάθειας
-μουδιάσματα ή μυρμηγκιάσματα στα χέρια και τα δάκτυλα
-μυική αδυναμία στα χέρια
Υπάρχουν, όμως, και συμπτώματα που δεν μπορούν να εντοπιστούν (ύπουλα συμπτώματα):
-κακή διάθεση
-αδυναμία συγκέντρωσης
-θολούρα στα μάτια
-«βαρύ» κεφάλι
-μειωμένη διάθεση στην καθημερινότητά μας.

Αυτά ακριβώς θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω σε αυτό το άρθρο: πώς προκαλούνται στην πλειοψηφία τους.
Δύο συνθήκες εξασφαλίζουν κυρίως την ομαλή λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος: σωστή ενδαρθρική κίνηση των οστών των αρθρώσεων και σωστή ελαστικότητα των μυών.

Κατά την σωστή ενδραρθρική κίνηση των οστών, όταν δεν ολισθαίνουν σωστά τα οστά (ΦΩΤΟ 1) οι μύες δουλεύουν παραπάνω, κουράζονται κάποια στιγμή, χάνουν την ελαστικότητα τους και τραυματίζονται. Έτσι δημιουργούνται τα Trigger points.

Οι σκαληνοί μύες είναι μια πολύ σημαντική μυική ομάδα. Πολύ συχνά τραυματίζονται γιατί είναι και αναπνευστικοί μύες. Δηλαδή δουλεύουν όλο το 24ωρο.

Δείτε τις περιοχές που προκαλεί πόνο, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα αλλά και μυική αδυναμία. Πολλές φορές αναφέρεται ότι φταίει κάποια κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου αλλά συνήθως φταίνε οι σκαληνοί μύες.

Δείτε πού προκαλεί τα συμπτώματα σε άνω άκρο και θώρακα (ΦΩΤΟ 2-3). Μήπως σας θυμίζει τα συμπτώματά σας;

Οι στερνοκλειδομαστοειδής μύες, που εγώ συνηθίζω να τους αποκαλώ μύες της ημικρανίας, έχουν δύο μοίρες: την στερνική και την μυική.

Τα trigger points της στερνικής μοίρας προκαλούν τον πόνο πίσω και μέσα στο μάτι, (αυτός ο οξύς και βαθύς πόνος πίσω ακριβώς από το μάτι), στη γνάθο, στο αυτί και στο κεφάλι όπως μπορείτε να δείτε (ΦΩΤΟ 4-5).

Τα trigger points της κλειδικής μοίρας προκαλούν πόνο στο μέτωπο και στον κρόταφο. Και σχεδόν πάντα συνυπάρχουν οι πόνοι και από τις δύο μοίρες.. Αυτοί οι μύες, όταν έχουν μειωμένη ελαστικότητα, περιορίζουν σημαντικά και την κινητικότητα του αυχένα και κυρίως τις στροφές!

ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 90% -95% ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΚΗΛΕΣ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΤΩΜΑΤΑ ΣΑΣ.

Πολύ πιο αναλυτικά, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα 3D video του Παναγιώτη Κρίθη που δημιούργησε η ομάδα του για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο site του και στους επαγγελματικούς λογαριασμούς του σε instagram – tik tok.
