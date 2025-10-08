Affidea και ΕΚΠΑ Ενώνουν Δυνάμεις για την Πρόοδο της Νευρολογίας και της Ιατρικής Έρευνας

Σε μια ιστορική στιγμή για την ιατρική έρευνα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η Affidea και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας του Affidea neuraCare, του πρώτου Κέντρου Αριστείας Νευρολογίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η παρουσίαση του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, κατά την εναρκτήρια εκδήλωση του Affidea neuraCare, παρουσία θεσμικών εκπροσώπων, μελών της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, συλλόγων ασθενών και εκπροσώπων των ΜΜΕ. Ο Πρύτανης ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας, επισημαίνοντας πως αποτελεί πρότυπο συνέργειας μεταξύ δημόσιου πανεπιστημίου και ιδιωτικού φορέα υγείας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, ανάπτυξη Κέντρου Αριστείας στη Νευρολογία και Νευροαπεικόνιση, εστίαση σε νευρολογικές παθήσεις όπως Αλτχάιμερ, Πάρκισον, Πολλαπλή Σκλήρυνση, Επιληψία και Ημικρανίες, πλήρη αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής PET/CT, MRI, fMRI, AI και νευροδιέγερση, χρηματοδότηση υποτροφιών διδακτορικών/μεταδιδακτορικών, υποστήριξη του Αγγλόφωνου Τμήματος Ιατρικής, καθώς και ανακαίνιση του Μουσείου Φυσιολογίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Καθηγητή Μάριο Πολίτη, European Director του Affidea neuraCare, του οποίου το όραμα και η διεθνής εμπειρία αποτέλεσαν κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση του έργου.

Όπως τόνισε ο Πρύτανης κ. Σιάσος:

«Το Μνημόνιο Συνεργασίας αυτό αποτελεί πρότυπο συνεργασίας δημόσιου Πανεπιστημίου με κορυφαίο ιδιωτικό πάροχο υγείας όπως η Affidea. Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς η συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να φέρει ουσιαστικό όφελος στην κοινωνία. Είμαι υπερήφανος που η Αθήνα αποτελεί την αφετηρία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου Κέντρων Αριστείας που θα επεκταθεί σύντομα σε Λονδίνο και Βαρσοβία».

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το ΕΚΠΑ ενισχύει τον διεθνή του ρόλο στις νευροεπιστήμες, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για φοιτητές και νέους ερευνητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, διεθνή ερευνητικά προγράμματα και κλινικές δοκιμές. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει προηγμένες δυνατότητες διάγνωσης και θεραπείας στους Έλληνες ασθενείς, ενώ συμβάλλει στον περιορισμό του brain drain μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ερευνητικών ευκαιριών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κοινό όραμα των δύο φορέων:

«Στόχος μας είναι να ενώσουμε δυνάμεις ώστε να προσφέρουμε καλύτερη επιστήμη, καλύτερη εκπαίδευση και – κυρίως – καλύτερη ζωή για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους».

Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες. Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2005, μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου, και είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, όλα τα δημόσια ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της Affidea είναι ο νεότερος στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει τα πιο εξελιγμένα συστήματα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας 3D και υπερηχοτομογραφίας, με τεχνολογία επικεντρωμένη στους εξεταζόμενους. Όλα τα κέντρα είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Σημειώνεται ότι τα διαγνωστικά κέντρα Affidea έχουν βραβευθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars” ως τα καλύτερα και ασφαλέστερα της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας, καθώς εφαρμόζουν κατ’ αποκλειστικότητα το πρόγραμμα διαχείρισης της δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence κατά τη διενέργεια της αξονικής τομογραφίας.

Η Affidea ανήκει κατά πλειοψηφία στο Groupe Bruxelles Lambert (GBL), κορυφαίο επενδυτή στην Ευρώπη που εστιάζει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, με πάνω από εξήντα χρόνια παρουσίας στο χρηματιστήριο.

