Αφγανιστάν: Αιματοκύλισμα μετά από πακιστανικούς βομβαρδισμούς στην Καμπούλ

Κλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, μετά τους νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Καμπούλ, που σύμφωνα με την αφγανική πλευρά προκάλεσαν εκατοντάδες θανάτους αμάχων.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το κέντρο της αφγανικής πρωτεύουσας. Ανταποκριτές του Agence France-Presse ανέφεραν σκηνές χάους, με νεκρούς και τραυματίες να εντοπίζονται στα συντρίμμια κέντρου απεξάρτησης.

Η de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν κατήγγειλε ότι στόχος των βομβαρδισμών ήταν εγκατάσταση όπου νοσηλεύονταν τοξικοεξαρτημένοι, κάνοντας λόγο για μαζικές απώλειες αμάχων. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, η επίθεση συνιστά «παραβίαση του εναέριου χώρου» και «απάνθρωπη ενέργεια».

Στο σημείο, διασώστες ανέσυραν πτώματα από τα ερείπια, ενώ τμήματα της εγκατάστασης παρέμεναν στις φλόγες. Δημοσιογράφοι κατέγραψαν δεκάδες νεκρούς, με τραυματίες να μεταφέρονται σε νοσοκομεία της πόλης.

Το αφγανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο απολογισμός ενδέχεται να φτάσει τους 200 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προκαταρκτικά στοιχεία. Αργότερα, αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ακόμη βαρύτερο απολογισμό, με έως και 400 νεκρούς.

Από την πλευρά του, το Ισλαμαμπάντ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν «στρατιωτικές εγκαταστάσεις» και «υποδομές υποστήριξης τρομοκρατών», απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί απωλειών αμάχων.

Η επίθεση προκάλεσε πανικό στην Καμπούλ, λίγες ώρες πριν από τον εορτασμό του τέλους του Ραμαζανιού, με κατοίκους να αναζητούν καταφύγιο σε σπίτια και υπόγεια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στρατιωτικό αεροσκάφος πέταξε πάνω από την περιοχή πριν ρίξει βόμβες, ενώ μονάδες εδάφους άνοιξαν πυρ εναντίον του. Φύλακας της εγκατάστασης δήλωσε ότι τα θύματα ήταν άμαχοι που βρίσκονταν εκεί για θεραπεία.

Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών παραμένει υψηλή τους τελευταίους μήνες. Το Πακιστάν κατηγορεί την Καμπούλ ότι παρέχει καταφύγιο στο Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν, κάτι που η αφγανική πλευρά διαψεύδει.

Η σύγκρουση έχει ενταθεί εκ νέου από τα τέλη Φεβρουαρίου, με συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις και αεροπορικά πλήγματα. Σύμφωνα με στοιχεία της αποστολής του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν, δεκάδες άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ περισσότεροι από 115.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπένετ, εξέφρασε την ανησυχία του για τις απώλειες αμάχων και κάλεσε τις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση και να διασφαλίσουν την προστασία πολιτών και υποδομών.

Παράλληλα, διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής ουσιαστικά αποτελέσματα. Το Πεκίνο επιχείρησε να διαμεσολαβήσει μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει διανομή επείγουσας βοήθειας σε δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένες οικογένειες, επισημαίνοντας ότι η συνέχιση της αστάθειας ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της επισιτιστικής ανασφάλειας.

