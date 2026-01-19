Αφγανιστάν: Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα στη συνοικία Σαχρ ε Ναου της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν Καμπούλ, με αποτέλεσμα άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό θυμάτων.

Όπως δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών των Ταλιμπάν, Αμπντούλ Ματίν Κανί «σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν» και πρόσθεσε ότι λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα στη δημοσιότητα.

Η συνοικία Σαχρ ε Ναου φιλοξενεί αλλοδαπούς και θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές στην αφγανική πρωτεύουσα.

Footage from the explosion site in Shahr-e-Naw, Kabul, Afghanistan, shows the aftermath of the incident. It is now confirmed that the explosion occurred at a Chinese restaurant. There have been fatalities and injuries. The cause of the huge explosion is still unknown. https://t.co/eqTuauWRjC pic.twitter.com/D1FOwuHCQu — Mohsin Ali (@Mohsin_o2) January 19, 2026

