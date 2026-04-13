Αφρικανική σκόνη ως την Πέμπτη: Πού θα κορυφωθεί το φαινόμενο, πού αναμένονται βροχές

Σε τροχιά αφρικανικής σκόνης μπαίνει η χώρα από σήμερα και κυρίως από την Τρίτη έως την Πέμπτη, με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις να δείχνουν αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα, άνοδο της θερμοκρασίας έως και τους 25 βαθμούς, ισχυρούς νοτιάδες και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές.

Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού αυτές τις ημέρες δεν είναι μια έντονη κακοκαιρία που θα προκαλέσει γενικευμένα προβλήματα στις μετακινήσεις, αλλά ένα πιο βαρύ και θολό σκηνικό, που συνδυάζει σκόνη, ζέστη και ενισχυμένους ανέμους. Η Δευτέρα του Πάσχα κυλά με λίγες μόνο τοπικές βροχές, χωρίς αυτές να φαίνεται πως θα επηρεάσουν σοβαρά την επιστροφή από τα νησιά και την περιφέρεια.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα δείχνει πως η ατμόσφαιρα αλλάζει και πως η καθαρή ανοιξιάτικη αίσθηση δίνει τη θέση της σε μια πιο φορτισμένη συνθήκη, με τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης να ανεβαίνει σταδιακά και τους νοτιάδες να ενισχύονται.

Τι προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς

Ο Θοδωρής Κολυδάς, στην ανάρτησή του, εκτιμά ότι από σήμερα έως και την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος, με λίγες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, η πιο ουσιαστική μεταβολή αρχίζει από την Τρίτη, όταν οι νεφώσεις και οι βροχές θα αρχίσουν να πυκνώνουν και να επεκτείνονται προς τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, ενώ αργότερα θα επηρεαστούν και τα βόρεια.

Το πέρασμα της αφρικανικής σκόνης θεωρείται επίσης βασικό στοιχείο του καιρού στο διάστημα από την Τρίτη έως και την Πέμπτη, οπότε αναμένεται υψηλή συγκέντρωσή της στην ατμόσφαιρα.

Σήμερα ήπια φαινόμενα, αλλά όχι εντελώς καθαρός ουρανός

Για σήμερα, Δευτέρα 13 Απριλίου, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές έως νωρίς το απόγευμα στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία, καθώς και πιθανότητα ασθενών φαινομένων στη Θεσσαλία. Στις υπόλοιπες περιοχές κυριαρχούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα πυκνώνουν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο θα φτάνουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, όπου θα φτάσει τους 23 και τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα κυμανθεί από 17 έως 18 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 με 21 και τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 22 βαθμούς.

Από την Τρίτη ξεκινά η ουσιαστική αλλαγή

Η Τρίτη φαίνεται πως θα είναι η μέρα κατά την οποία το σκηνικό θα αρχίσει να βαραίνει περισσότερο. Οι αραιές νεφώσεις από τα νότια θα πυκνώσουν βαθμιαία και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Στερεά, τη Θεσσαλία, τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία.

Την ίδια ημέρα, ευνοείται και η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια, κάτι που θα δώσει ακόμη πιο θολή όψη στον ουρανό, ειδικά στις περιοχές που θα συνδυάσουν σκόνη, υγρασία και νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, με ανατολικούς νοτιοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ στα δυτικά και στο Ιόνιο τοπικά έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά, ενώ στα δυτικά θα φτάσει ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη και Πέμπτη με περισσότερες βροχές και πιο επιβαρυμένη ατμόσφαιρα

Την Τετάρτη οι νεφώσεις θα αυξηθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η ορατότητα θα παραμείνει τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ενώ η μεταφορά σκόνης θα συνεχιστεί κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Την Πέμπτη ο καιρός παραμένει άστατος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Από εκείνη την ημέρα, στο επίκεντρο των φαινομένων μπαίνουν και οι Κυκλάδες μαζί με την Κρήτη.

Οι άνεμοι αλλάζουν σταδιακά διεύθυνση και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι «καθαρή» άνοιξη

Παρότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές για την εποχή και σε ορισμένες περιοχές θα θυμίζουν πρώιμο καλοκαίρι, η γενική αίσθηση δεν θα είναι αυτή μιας καθαρής ανοιξιάτικης εβδομάδας. Η σκόνη, οι νοτιάδες και οι διαδοχικές νεφώσεις αλλάζουν εντελώς την εικόνα.

Αυτός είναι και ο λόγος που το θέμα δεν εξαντλείται σε ένα απλό δελτίο καιρού. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο πώς θα γίνει η επιστροφή των εκδρομέων και στο ότι οι επόμενες ημέρες διαμορφώνουν ένα πιο αποπνικτικό καιρικό σκηνικό, με θολή ατμόσφαιρα, λασποψιχάλες κατά τόπους και μια αλλαγή που, αν και όχι ακραία, θα είναι εμφανής σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Η εβδομάδα κλείνει με μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Για την Παρασκευή προβλέπονται στα δυτικά και τα βόρεια αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές και στην Κρήτη δεν αποκλείονται ακόμη και καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Με λίγα λόγια, η Δευτέρα του Πάσχα ξεκινά σχετικά ήπια, αλλά η εβδομάδα που ακολουθεί φέρνει μαζί της ένα πιο βαρύ μείγμα σκόνης, νοτιάδων, νεφώσεων και τοπικών βροχών, που θα συνοδεύσει την επιστροφή στην καθημερινότητα.

