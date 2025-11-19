Αυστραλία: Η Meta απενεργοποιεί λογαριασμούς εφήβων σε Instagram και Facebook
Meta ξεκινά απενεργοποιήσεις Instagram-Facebook για εφήβους κάτω των 16
Η Meta ξεκινά από 4 Δεκεμβρίου να απενεργοποιεί λογαριασμούς εφήβων 13-15 ετών στην Αυστραλία σε Instagram, Facebook και Threads, ενόψει της νέας νομοθεσίας που απαγορεύει την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 16 ετών στις πλατφόρμες από 10 Δεκεμβρίου.
Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν αναρτήσεις, φωτογραφίες, βίντεο και μηνύματα πριν από την απενεργοποίηση των λογαριασμών τους.
Η κυβέρνηση Αλμπανίζι χαρακτηρίζει τον νόμο «πρωτοποριακό» για την προστασία παιδιών από πιέσεις και κινδύνους. Παράλληλα, το Roblox απαγορεύει συνομιλίες ανηλίκων με άγνωστους ενήλικες από Δεκέμβριο.
Η εφαρμογή ξεκινά σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ολλανδία, με παγκόσμια επέκταση τον Ιανουάριο 2026.
