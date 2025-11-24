Αυστραλία: Οργή στη Γερουσία για τη γερουσιαστή Χάνσον που εμφανίστηκε με μπούρκα – Κατηγορίες για ρατσισμό ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη αναστάτωση προκάλεσε στο αυστραλιανό κοινοβούλιο η γερουσιαστής Πολίν Χάνσον, που εμφανίστηκε φορώντας μπούρκα ως «διαμαρτυρία» για την απόρριψη πρότασης απαγόρευσης της μουσουλμανικής ενδυμασίας. Η κίνηση καταδικάστηκε από μουσουλμάνες γερουσιαστές και τα κόμματα της Βουλής ως ρατσιστική και προσβλητική.

24 Νοέ. 2025 11:55
Σάλο προκάλεσε στην αυστραλιανή Γερουσία η εμφάνιση της ακροδεξιάς Πολίν Χάνσον με μπούρκα, σε μια κίνηση που η ίδια παρουσίασε ως συμβολική πράξη διαμαρτυρίας. Η αντίδραση στην αίθουσα ήταν άμεση: μουσουλμάνες γερουσιαστές μίλησαν για ωμό ρατσισμό, ενώ εκπρόσωποι κυβέρνησης και αντιπολίτευσης καταδίκασαν τη συμπεριφορά της, ζητώντας ακόμη και την αποβολή της από τη συνεδρίαση.

Η Χάνσον, γνωστή για τις ακροδεξιές της θέσεις, υποστηρίζει την καθολική απαγόρευση της μουσουλμανικής ενδυμασίας σε δημόσιους χώρους και επέλεξε να εμφανιστεί στο κοινοβούλιο με μπούρκα επειδή –όπως είπε– η Γερουσία απέρριψε το σχετικό νομοσχέδιό της.

Μπαίνοντας στην αίθουσα προκάλεσε έντονη αναστάτωση, με τη συνεδρίαση να διακόπτεται καθώς αρνήθηκε να αφαιρέσει το ένδυμα. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που προβαίνει σε αντίστοιχη κίνηση, μετά το 2017 όταν είχε ξαναφορέσει μπούρκα ζητώντας εθνική απαγόρευση.

Η αντίδραση από μουσουλμάνες γερουσιαστές ήταν άμεση.

Η Μεχρίν Φαρούκι, γερουσιαστής των Πρασίνων, δήλωσε ότι «αυτή η γερουσιαστής είναι ρατσίστρια και επιδεικνύει ωμό ρατσισμό», ενώ η ανεξάρτητη Φατίμα Πάιμαν χαρακτήρισε την πράξη «επαίσχυντη».

Καταδικαστική ήταν και η στάση των δύο μεγάλων κομμάτων.

Η Πένι Γουόνγκ, επικεφαλής των κυβερνώντων Εργατικών στη Γερουσία, μίλησε για συμπεριφορά «ανάξια μέλους του Σώματος» και κατέθεσε πρόταση αποβολής της Χάνσον επειδή αρνήθηκε να αφαιρέσει τη μπούρκα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η αναπληρώτρια αρχηγός της αντιπολίτευσης Αν Ράστον.

Η Πολίν Χάνσον είναι χρόνια γνωστή για τη σκληρή αντιμεταναστευτική της στάση. Στη δεκαετία του ’90 απέκτησε δημοσιότητα αντιτιθέμενη στη μετανάστευση από την Ασία και στους αιτούντες άσυλο. Το κόμμα της One Nation έχει πλέον τέσσερις έδρες στη Γερουσία, ενισχυμένο από την άνοδο της ακροδεξιάς και των αντιμεταναστευτικών τάσεων στη χώρα.

Σε ανάρτησή της στο Facebook μετά το επεισόδιο, η Χάνσον υποστήριξε ότι η πράξη της ήταν διαμαρτυρία για την απόρριψη του νομοσχεδίου της. «Αν το κοινοβούλιο δεν θέλει να την απαγορεύσει, τότε θα τη φοράω μέσα στη Γερουσία για να καταλάβει κάθε Αυστραλός τι διακυβεύεται» ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τη μπούρκα «ριζοσπαστική, καταπιεστική και επικίνδυνη».

