Αυστρία: Κόβει την ανάσα βίντεο τη στιγμή που η χιονοστιβάδα καταπλακώνει τους 10 σκιέρ – Σώθηκαν από θαύμα

Λεπτό προς λεπτό δείχνει ένα βίντεο στο twitter τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου, τη στιγμή που η χιονοστιβάδα καλύπτει τους δέκα σκιέρ σε υψόμετρο 2.700 μέτρων στην περιοχή Λεχ Ζουρ της δυτικής Αυστρίας.

Όλοι οι σκιέρ ανασύρθηκαν σώοι. Ειδικότερα, σύμφωνα με το CNNi, οι τέσσερις που εντοπίστηκαν έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων ο ένας φέρει σοβαρά τραύματα.

AUSTRIA: VIDEO MOMENT OF TERRIFYING AVALANCHE ON THE 2,700 m (9,000-ft) TRITTKOPF MOUNTAIN BETWEEN ZUERS & LECH AM ARLBERG

on Christmas day.

on Christmas day. 10 missing skiers found alive, four of them injured.

