Αυστρία: Μεγάλη κακοκαιρία με έναν αγνοούμενο και πολλές υλικές ζημιές

Εν μέσω ισχυρής καταιγίδας η οποία έχει προκαλέσει πολλές ζημιές σε διάφορες περιφέρειες, με σπίτια και χωράφια να έχουν πλημμυρίσει, βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες η Αυστρία. Από το μένος του καιρού δεν γλίτωσε ούτε μια πτήση της Austrian Airlines, αεροσκάφος της οποίας προσγειώθηκε στη Βιέννη χωρίς μύτη, αφού καταστράφηκε από το χαλάζι.

Το σοβαρότερο περιστατικό αφορά έναν 77χρονο συνταξιούχο «ο οποίος είχε πάει με το αυτοκίνητό του να ψηφίσει για τις ευρωεκλογές» χθες, Κυριακή, και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει στο σπίτι του στο Μίσεντορφ (ανατολική Αυστρία), ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του να συνεχίζονται.

Η περιφέρεια του Μπούργκενλαντ έχει πληγεί περισσότερο απ’ όλες τις υπόλοιπες, καθώς ένα φράγμα υποχώρησε, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο όγκος του νερού.

Όλη η χώρα πλήττεται από την κακοκαιρία αφού δρόμοι καταστράφηκαν, υπάρχουν άνθρωποι αποκλεισμένοι, υπόγεια και αγροί πλημμύρισαν. Το έργο της πυροσβεστικής είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς έγιναν περισσότερες από 2.000 επεμβάσεις των πυροσβεστών σε διάφορες περιφέρειες.

Streets turned to rivers in parts of Austria at the weekend. Heavy rainfall caused damaging flooding and landslides. pic.twitter.com/9NdHDoxdMm

— BBC Weather (@bbcweather) June 10, 2024