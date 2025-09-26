Αυτά δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για τον θάνατο του 5χρονου παιδιού στη Φωκίδα

Θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες ιστολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις

Αυτά δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για τον θάνατο του 5χρονου παιδιού στη Φωκίδα
26 Σεπ. 2025 20:11
Pelop News

Σε κατάσταση σοκ και σε βαρύ πένθος παραμένει η τοπική κοινωνία στο Λιδωρίκι και ολόκληρου του Δήμου Δωρίδας, από τον αδόκητο χαμό του 5χρονου παιδιού, ο θάνατος του οποίου διαπιστώθηκε το πρωί της Πέμπτης (25/9/25) στο Κέντρο Υγείας της Κοινότητας όπου μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους γονείς του.

Έγδυσε, κατέβασε από το αυτοκίνητο και ξυλοκόπησε τη σύντροφό του στην εθνική οδό!

Αργά σήμερα (26/09/2025), σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στην αρμόδια Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία, δεν κατέστη όμως δυνατό να ανευρεθεί η ακριβής αιτία που έκοψε τόσο απότομα το νήμα της ζωής αυτού του αγγέλου.

Το μέχρι τώρα ευρήματα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την αιτία θανάτου και θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες ιστολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Φαίνεται όμως να απομακρύνεται το σενάριο της επιπλοκής από την ίωση και η περίπτωση μηνιγγίτιδας. Το δειγματοληπτικό υλικό βέβαια που έλαβε ο ιατροδικαστής θα εξεταστεί, όπως σημειώσαμε, στα ειδικά εργαστήρια σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ για τον έλεγχο λοιμωδών παραγόντων.

Θυμίζουμε ότι το αγοράκι είχε ίωση, την οποία φαίνεται να κόλλησε από το μικρότερο αδερφάκι του. Η οικογένεια φέρεται να είχε προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν στο σπίτι με αντιπυρετικά και χλιαρό μπάνιο και τίποτα δε μαρτυρούσε κάτι πιο άσχημο και επικίνδυνο, ώστε να χρειαστεί να αναζητήσουν βοήθεια στο Κέντρο Υγείας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Ρεκόρ τηλεθέασης με την τηλεοπτική επιστροφή του Τζίμι Κίμελ
23:38 Σλοτ: Επιβεβαίωσε ότι η Λίβερπουλ τήρησε πλήρως το συμβόλαιο του Ζότα για να στηρίξει την οικογένειά του ΒΙΝΤΕΟ
23:21 Τα ροφήματα που δεν πρέπει ποτέ να πιει η γάτα σας!
22:56 Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Η επόμενη ημέρα η πραγματικότητα για τα F-35 και το πρόγραμμα SAFE
22:41 Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση»
22:38 Ο Προμηθέας με τον Ολυμπιακό στον αυριανό τελικό του Super Cup
22:33 Έλον Μασκ: Το όνομα του σε αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν
22:26 Συγκίνηση στην εκδήλωση μνήμης για τον Διονύση Γκοτσούλια στην Κάτω Αχαΐα ΦΩΤΟ
22:13 «Πάλι καλά που δεν είπα: ‘’Ναι, την ακούω’’. Θα γινόμουν ρεζίλι» νέες αποκαλύψεις για τη μητέρα της 62χρονης
21:59 Αεροσκάφος Air Tractor ακινητοποιήθηκε στη λίμνη Πηνειού, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:52 «Κινδυνεύει το προσωπικό μας», σταματούν τις δράσεις τους στη Γάζα «Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα»
21:40 Αυτός είναι ο επικεφαλής των πάρτι porta potty στο Ντουμπάι, που συνελήφθη!
21:25 Λουκασένκο: «Η Ρωσία θα ανακοινώσει μια πολύ καλή πρόταση για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία»
21:12 Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κολυμβητής που αναζητούνταν στα Αραχωβίτικα
21:07 Πως επηρεάζονται Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και φίλαθλοι στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου
20:56 Αίγυπτος: Με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ απορρίπτει πλήρως τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας και το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
20:48 Νετανιάχου: Με κωδικό QR στο πέτο στην ομιλία του στον ΟΗΕ, οδηγεί σε site με πλάνα από τη σφαγή της Χαμάς
20:39 Φωτιά στο Παναχαϊκό: Συνεχίζονται και το βράδυ οι προσπάθειες κατάσβεσης, περισσότεροι από 120 πυροσβέστες επιχειρούν με 30 οχήματα
20:15 Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli. Το Ισραήλ κινδυνεύει να αποξενωθεί από τους συμμάχους του»
20:11 Αυτά δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για τον θάνατο του 5χρονου παιδιού στη Φωκίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ