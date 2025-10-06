Αυτά τα τρία ζώδια μπορούν να χαλαρώσουν τον Οκτώβριο

Η πανσέληνος της 7ης Οκτωβρίου σας καλεί να ανοίξετε νέους δρόμους και να αφήσετε πίσω σας εκείνους που δεν σας οδηγούν εκεί που πραγματικά θέλετε να πάτε. Ανατέλλει στο ζώδιο του Κριού, ένα παρορμητικό και τολμηρό ζώδιο, που αγαπά να ηγείται. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με την ενέργεια της εποχής του Ζυγού, που είναι διπλωματική, ισορροπημένη και αφοσιωμένη στην αρμονία. Η ενέργεια του Ζυγού μπορεί να σας κάνει να προσπαθείτε υπερβολικά να ευχαριστείτε τους άλλους ή να επικεντρώνεστε πολύ στις εμπειρίες των γύρω σας. Όμως, με την πανσέληνο απέναντι, στον Κριό, ήρθε η ώρα να αγκαλιάσετε την ανεξαρτησία σας και να πάρετε εσείς οι ίδιοι τις αποφάσεις για τη ζωή σας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πανσελήνου, ο Άρης (κυβερνήτης του Κριού) βρίσκεται ισχυρά τοποθετημένος στον Σκορπιό, ένα από τα «σπίτια» του, δίνοντας στην περίοδο αυτή μια έντονα κινητοποιητική ενέργεια και έναν διεισδυτικό σκοπό. Επιπλέον, η τετράγωνη όψη του επικοινωνιακού Ερμή με τον έντονο Πλούτωνα δημιουργεί πίεση στον σταθερό άξονα του ζωδιακού κύκλου, τραβώντας την προσοχή σας βαθιά μέσα σε όποια πνευματική ή συναισθηματική «τρύπα» εξερευνάτε αυτή την περίοδο. Επομένως, είναι εύκολο να χαθείτε σε έναν κυκεώνα σκέψεων ή ανταγωνισμού. Ωστόσο, αν διοχετευτεί σωστά, αυτή η ενέργεια μπορεί να σας δώσει πραγματικό πνευματικό πλεονέκτημα, βοηθώντας σας να δείτε κάτω από την επιφάνεια και να αποκαλύψετε βαθύτερες αλήθειες.

Δίδυμοι

Αν ανήκετε στους Διδύμους, τότε θα επηρεαστείτε λιγότερο. Τον τελευταίο καιρό εξερευνάτε τόσο τη δημιουργική όσο και τη ρομαντική πλευρά σας, προσπαθώντας να βρείτε τρόπους να διοχετεύσετε την έμπνευση που νιώθετε σε κάτι ουσιαστικό. Ωστόσο, αυτή η πανσέληνος σας καλεί να αφήσετε πίσω τους φόβους σας σχετικά με το τι σκέφτονται οι άλλοι. Αν θέλετε πραγματικά να ακολουθήσετε την καρδιά σας, δεν μπορείτε ταυτόχρονα να σπαταλάτε την ενέργειά σας προσπαθώντας να «είστε σαν τους άλλους». Βρείτε τη χρυσή τομή ανάμεσα στο να στηρίζεστε στους άλλους και στο να εκφράζεστε ελεύθερα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μειώνετε τη φωνή σας ή να περιορίζετε τις επιθυμίες σας για να ικανοποιήσετε το εγώ κάποιου άλλου. Οι πραγματικοί σας σύμμαχοι θα σας καταλάβουν.

Τοξότης

Η περίοδος του Ζυγού ρίχνει φως στις φιλίες σας, δίνοντάς σας την ευκαιρία να χτίσετε πιο δυνατές σχέσεις και να συνδεθείτε βαθύτερα με ανθρώπους που ταιριάζουν με την ενέργειά σας. Καθώς γνωρίζετε νέα πρόσωπα, γνωρίζετε καλύτερα και τον εαυτό σας. Η πανσέληνος σας καλεί να αφήσετε στην άκρη το εγώ σας και να είστε ειλικρινείς με την εικόνα που αντικατοπτρίζεται στον καθρέφτη σας. Το να κρατάτε ταμπέλες ταυτότητας που μένουν πάνω σας εδώ και χρόνια περιορίζει την ικανότητά σας να εξερευνήσετε τις πολλές πτυχές των άλλων, μα και του δικού σας εαυτού. Επιπλέον, θα νιώσετε πολύ πιο ανάλαφροι και ελεύθεροι μόλις απελευθερωθείτε από κάποιες από αυτές τις προσωπικές σας κρίσεις.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



