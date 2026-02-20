Αυθεντικές οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή: Προσύμφωνο για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ

Προσύμφωνο για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ υπέγραψε το Υπουργείο Πολιτισμού, εξασφαλίζοντας την απόσυρση ιστορικού φωτογραφικού υλικού από διαδικτυακή δημοπρασία και αποτρέποντας τη διάσπασή του. Η συμφωνία επιτεύχθηκε στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, ύστερα από συνάντηση της ελληνικής αντιπροσωπείας με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε.

Η συλλογή περιλαμβάνει συνολικά 262 φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 1943-1944, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, καθώς και έντυπο υλικό που είχε ενταχθεί στο ίδιο αρχειακό σύνολο. Ανάμεσα στα τεκμήρια βρίσκονται και ιστορικές εικόνες από τις εκτελέσεις στην Καισαριανή, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική βαρύτητα στο αρχείο.

Όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η αντιπροσωπεία του υπουργείου προχώρησε σε εξέταση του υλικού, με τη συνδρομή έμπειρων στελεχών και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα της συλλογής. Μετά την υπογραφή του προσυμφώνου, το υλικό αποσύρθηκε άμεσα από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική για τη διαφύλαξη ενός αρχειακού συνόλου με ιδιαίτερο ιστορικό φορτίο, το οποίο συνδέεται με κρίσιμες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Όλη η δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

