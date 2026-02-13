Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία του ύπνου για μία υγιή καρδιά

Αρκετοί θέτουν το εξής ερώτημα: υπάρχει ιδανική θερμοκρασία για τον ύπνο μας; Ναι, απαντούν ερευνητές από τη Σχολή Συγγενών Επιστημών Υγείας, Αθλητισμού και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Griffith, αποκαλύπτοντας ότι ένα δροσερό υπνοδωμάτιο κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην προστασία της καρδιαγγειακής υγείας, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων. Τα συμπεράσματά τους δημοσιεύονται στο BMC Medicine.

Η ομάδα, με επικεφαλής τον δρ. Fergus O’ Connor διαπίστωσε, ειδικότερα, ότι η διατήρηση της θερμοκρασίας του υπνοδωματίου στους 24°C περίπου κατά τη διάρκεια του ύπνου μειώνει σημαντικά το στρες στην καρδιά σε ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι πιο δροσερές συνθήκες τη νύχτα συνέβαλαν στην καλύτερη καρδιαγγειακή ανάρρωση μετά από έκθεση στη ζέστη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν πως η ζέστη ασκεί επιπλέον πίεση στο καρδιαγγειακό σύστημα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

«Όταν το σώμα εκτίθεται στη ζέστη, η φυσική του αντίδραση είναι να αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό», εξήγησε ο δρ. O’ Connor. «Η καρδιά εργάζεται πιο σκληρά για να κυκλοφορήσει το αίμα στο δέρμα και να βοηθήσει στην ψύξη του σώματος. Όταν αυτό συνεχίζεται για παρατεταμένες περιόδους, δημιουργεί πίεση στην καρδιά και περιορίζει την ικανότητά της να αναρρώσει».

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη φορούσαν συσκευές παρακολούθησης της φυσικής τους δραστηριότητας στον μη κυρίαρχο καρπό τους, προκειμένου να παρακολουθούν τον καρδιακό τους ρυθμό και τις αντιδράσεις τους στο στρες. Οι θερμοκρασίες των υπνοδωματίων καταγράφονταν συνεχώς με τη χρήση αισθητήρων που είχαν εγκατασταθεί, επιτρέποντας στους ερευνητές να παρατηρούν τις πραγματικές συνθήκες ύπνου και όχι προσομοιώσεις εργαστηρίου.

Τα αποτελέσματα παρέχουν την πρώτη πραγματική απόδειξη ότι η αύξηση της θερμοκρασίας των υπνοδωματίων κατά τη διάρκεια της νύχτας επηρεάζει άμεσα τον καρδιακό ρυθμό και τις αντιδράσεις της καρδιάς στο στρες. Τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά δεδομένης και της κλιματικής αλλαγής, η οποία αυξάνει διαρκώς τη θερμοκρασία.

«Οι ζεστές νύχτες συμβάλλουν στις καρδιαγγειακές παθήσεις και τη θνησιμότητα, καθώς επηρεάζουν αρνητικά τον ύπνο και διαταράσσουν τις φυσικές διαδικασίες ανάρρωσης του σώματος», δήλωσε ο δρ. O’ Connor.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η τήρηση τέτοιων απλών οδηγιών θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της υγείας των ηλικιωμένων, καθώς οι παγκόσμιες θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται.

