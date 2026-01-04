Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή της Παναχαϊκής

Θέμα χρόνου είναι η πρώτη μεταγραφική προσθήκης για την Παναχαϊκή η οποία είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του αμυντικού, Κώστα Μουλά που αγωνιζόταν στον Γιούχτα πρόκειται να ανακοινώσει η Παναχαϊκή.

Οι δυο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια και απομένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί η απόκτηση του, ενώ έπεται συνέχεια με την απόκτηση δυο ακόμα παικτών.

