Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή της Παναχαϊκής
Θέμα χρόνου είναι η πρώτη μεταγραφική προσθήκης για την Παναχαϊκή η οποία είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του αμυντικού, Κώστα Μουλά που αγωνιζόταν στον Γιούχτα πρόκειται να ανακοινώσει η Παναχαϊκή.
Οι δυο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια και απομένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί η απόκτηση του, ενώ έπεται συνέχεια με την απόκτηση δυο ακόμα παικτών.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News