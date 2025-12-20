Αυτή είναι η βιταμίνη, η έλλειψη της οποίας διπλασιάζει την επιθετικότητα των εφήβων

Είναι γεγονός ότι ο πιο φυσικός τρόπος πρόσληψης της απαραίτητης για τον οργανισμό βιταμίνης D είναι η έκθεση στο ηλιακό φως, πράγμα που μπορεί να συμβεί πολύ άμεσα, ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μια άλλη πηγή πρόσληψης της βιταμίνης D είναι, επίσης, τα συμπληρώματα, ωστόσο έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο υποδεικνύει ότι λίγες είναι οι παιδικές πολυβιταμίνες που πράγματι προσφέρουν τη συνιστώμενη ημερήσια δόση της βιταμίνης D.

Γιατί, λοιπόν, αυτή η βιταμίνη είναι τόσο σημαντική; Το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται τη βιταμίνη D για να απορροφά καλύτερα το ασβέστιο και να κάνει τα οστά πιο γερά όπως εξηγούν οι ειδικοί.

Επιπλέον, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Nutrition, η έλλειψη βιταμίνης D είναι πιθανόν να οδηγήσει σε επιθετική συμπεριφορά στους εφήβους. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Michigan δηλώνουν πως βρήκαν μια σύνδεση μεταξύ της έλλειψης βιταμίνης D στα μικρά παιδιά και της επιθετικότητας στους εφήβους.

Οι επιστήμονες μελέτησαν παιδιά σχολικής ηλικίας στην Μπογκοτά της Κολομβίας και διαπίστωσαν ότι όσα είχαν χαμηλά επίπεδα της εν λόγω βιταμίνης είχαν περίπου διπλάσιες πιθανότητες να εκδηλώσουν επιθετικότητα καθώς μεγάλωναν.

«Τα παιδιά που είχαν έλλειψη βιταμίνης D κατά τη διάρκεια του δημοτικού φαίνεται να είχαν υψηλότερη βαθμολογία στα τεστ που αξιολογούσαν τα προβλήματα συμπεριφοράς καθώς έφταναν στην εφηβεία», σημειώνει ο Eduardo Villamor, καθηγητής επιδημιολογίας και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Ο ίδιος τόνισε ότι η έλλειψη βιταμίνης D έχει συσχετιστεί, επίσης, με την κατάθλιψη και τη σχιζοφρένεια στην εφηβεία, με τους ερευνητές πάντως να παραδέχονται ότι η μελέτη τους έχει μεν περιορισμούς, αλλά «τα ευρήματα υποδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω μελέτες που θα περιλαμβάνουν νευροσυμπεριφορικά αποτελέσματα σε άλλους πληθυσμούς, όπου η έλλειψη βιταμίνης D ενδεχομένως να αποτελεί πρόβλημα για τη δημόσια υγεία».

