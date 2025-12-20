Αυτή είναι η βιταμίνη, η έλλειψη της οποίας διπλασιάζει την επιθετικότητα των εφήβων

Το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται τη βιταμίνη D για να απορροφά καλύτερα το ασβέστιο και να κάνει τα οστά πιο γερά όπως εξηγούν οι ειδικοί

Αυτή είναι η βιταμίνη, η έλλειψη της οποίας διπλασιάζει την επιθετικότητα των εφήβων
20 Δεκ. 2025 22:39
Pelop News

Είναι γεγονός ότι ο πιο φυσικός τρόπος πρόσληψης της απαραίτητης για τον οργανισμό βιταμίνης D είναι η έκθεση στο ηλιακό φως, πράγμα που μπορεί να συμβεί πολύ άμεσα, ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μια άλλη πηγή πρόσληψης της βιταμίνης D είναι, επίσης, τα συμπληρώματα, ωστόσο έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο υποδεικνύει ότι λίγες είναι οι παιδικές πολυβιταμίνες που πράγματι προσφέρουν τη συνιστώμενη ημερήσια δόση της βιταμίνης D.

Γιατί, λοιπόν, αυτή η βιταμίνη είναι τόσο σημαντική; Το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται τη βιταμίνη D για να απορροφά καλύτερα το ασβέστιο και να κάνει τα οστά πιο γερά όπως εξηγούν οι ειδικοί.

Επιπλέον, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Nutrition, η έλλειψη βιταμίνης D είναι πιθανόν να οδηγήσει σε επιθετική συμπεριφορά στους εφήβους. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Michigan δηλώνουν πως βρήκαν μια σύνδεση μεταξύ της έλλειψης βιταμίνης D στα μικρά παιδιά και της επιθετικότητας στους εφήβους.

Οι επιστήμονες μελέτησαν παιδιά σχολικής ηλικίας στην Μπογκοτά της Κολομβίας και διαπίστωσαν ότι όσα είχαν χαμηλά επίπεδα της εν λόγω βιταμίνης είχαν περίπου διπλάσιες πιθανότητες να εκδηλώσουν επιθετικότητα καθώς μεγάλωναν.

«Τα παιδιά που είχαν έλλειψη βιταμίνης D κατά τη διάρκεια του δημοτικού φαίνεται να είχαν υψηλότερη βαθμολογία στα τεστ που αξιολογούσαν τα προβλήματα συμπεριφοράς καθώς έφταναν στην εφηβεία», σημειώνει ο Eduardo Villamor, καθηγητής επιδημιολογίας και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Ο ίδιος τόνισε ότι η έλλειψη βιταμίνης D έχει συσχετιστεί, επίσης, με την κατάθλιψη και τη σχιζοφρένεια στην εφηβεία, με τους ερευνητές πάντως να παραδέχονται ότι η μελέτη τους έχει μεν περιορισμούς, αλλά «τα ευρήματα υποδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω μελέτες που θα περιλαμβάνουν νευροσυμπεριφορικά αποτελέσματα σε άλλους πληθυσμούς, όπου η έλλειψη βιταμίνης D ενδεχομένως να αποτελεί πρόβλημα για τη δημόσια υγεία».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Ντράπηκε και η ντροπή στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων…
22:57 «Υπήρχε σεβασμός, δέος και φόβος», ο Άρης Καβατζίκης για τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη
22:48 Νέα ήττα για τον ΑΟ Αιγιαλέων, έχασε έδαφος
22:39 Αυτή είναι η βιταμίνη, η έλλειψη της οποίας διπλασιάζει την επιθετικότητα των εφήβων
22:21 Ασβέστιο: Τι μας προσφέρει, πότε είναι απαραίτητα τα συμπληρώματα
21:55 Ζελένσκι: Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να πιέσουν τη Ρωσία να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία
21:43 Πάτρα: Ασυνείδητος οδηγός χτύπησε γυναίκα και την παράτησε!
21:32 Αγρότες: Σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια σε Ρίο και Πύργο
21:20 Φοινικούντα: Προφυλακιστέος ο 30χρονος για συνέργεια στο διπλό φονικό
21:08 Πάτρα: «Χοντρό» ξύλο στο Ερασιτεχνικό, επέμβαση της Αστυνομίας
20:48 Πάτρα: Γροθιές στο ρινγκ, συμπλοκή φιλάθλων στο Πανελλήνιο πυγμαχίας
20:42 «Βιώνω τον χωρισμό μου σαν κάτι πολύ άσχημο», ο Περικλής Κονδυλάτος για την προσωπική του ζωή
20:30 Αττική: Εγκληματική οργάνωση έκλεβε, παραποιούσε και μεταπωλούσε οχήματα, ΦΩΤΟ
20:19 H Ολυμπιάδα επέστρεψε στις νίκες με το Γαλάτσι
20:09 Αποκάλυψη Reuters: Επιχείρηση των ΗΠΑ για κατάσχεση τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας
20:05 O Απόλλων ήττα στην Κηφισιά από το +17!
19:57 Μητσοτάκης θα επισκεφτεί Ιερουσαλήμ και Ραμάλα
19:53 Πέθανε η εμβληματική αρχαιολόγος Λίλα Μαραγκού
19:45 Ο Ερμής έχασε στο Παγκράτι, αλλά πήρε βαθμό
19:21 Επιπτώσεις: Λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών ακυρώσεις κρατήσεων έως και 50% σε Θεσσαλία και Ήπειρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ