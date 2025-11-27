Αυτό είναι το φρούτο του χειμώνα που (μας) προστατεύει από λοιμώξεις και κάνει θαύματα στην υγεία όλων!

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα μανταρίνια περιέχουν περίπου 1,5 γραμμάρια φυτικών ινών, δραστικά φλαβονοειδή, τριπλάσια περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α από τα πορτοκάλια και σχεδόν ίδια βιταμίνη C, χάρη στην οποία συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότερη απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό. Ας δούμε, όμως, αναλυτικά τα οφέλη αυτού του χειμωνιάτικου φρούτου.

1. Βελτιώνουν την υγεία του δέρματος και των μαλλιών

Η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης C δεν ενισχύει απλώς το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά συμβάλλει στην παραγωγή και ενίσχυση του κολλαγόνου, μιας σημαντικής πρωτεΐνης που βρίσκεται κυρίως στο δέρμα και στα μαλλιά. Τα μανταρίνια περιέχουν, επίσης, βιταμίνη Α, η οποία έχει αποδειχθεί πως διατηρεί την υγρασία των μαλλιών μέσω της αυξημένης παραγωγής σμήγματος.

2. Ενισχύουν τη γνωστική λειτουργία

Ορισμένα συστατικά των μανταρινιών, όπως το φυλλικό οξύ, το κάλιο και διάφορα αντιοξειδωτικά είναι υπεύθυνα για τα νευρολογικά οφέλη που αποδίδονται στο φρούτο. Το κάλιο έχει σχετιστεί με αυξημένη ροή αίματος στον εγκέφαλο και ενίσχυση της νευρικής δραστηριότητας, της συγκέντρωσης και της γνωστικής ικανότητας. Το φυλλικό οξύ είναι γνωστό ότι θωρακίζει την εύρυθμη λειτουργία του νευρικού συστήματος και θεωρείται ότι μειώνει την ανάπτυξη γνωστικής εξασθένισης.

Επιπλέον, τα μανταρίνια είναι γεμάτα βιταμίνη Β6, η οποία σχετίζετα με την αποφυγή της ναυτίας και τη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης. Πρέπει, ωστόσο, να είμαστε συνετοί με την πρόσληψη της βιταμίνης Β6. Το υψηλότερο όριο πρόσληψης βιταμίνης Β6 για τους ενηλίκους άνω των 18 ετών είναι τα 100 mg, σπανίως όμως χρειαζόμαστε τόσο μεγάλη ποσότητα, εκτός κι αν υπάρχει σχετική σύσταση από τον γιατρό.

3. Βοηθούν τις εγκύους και τα μωρά

Τα μανταρίνια λόγω του υψηλού περιεχομένου τους σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β και φυλλικό οξύ θεωρούνται επωφελή για την ομαλή νευρογένεση και ανάπτυξη του νευρικού συστήματος του εμβρύου. Η έλλειψη φυλλικού οξέος κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε λιποβαρή βρέφη και σε ελαττώματα του νευρικού σωλήνα στα μωρά.

4. Υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία

Οι βιταμίνες Β6 και C, το κάλιο και οι φυτικές ίνες είναι γνωστό πως βελτιώνουν την υγεία της καρδιάς. Σύμφωνα με αμερικανική έρευνα, πολλοί είναι οι άνθρωποι που δεν λαμβάνουν τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη καλίου (4.700mg) , την ίδια στιγμή που έρευνα έχει υποδείξει ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν 4.069 mg καλίου την ημέρα είχαν 49% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν περίπου 1.000mg ημερησίως.

5. Βελτιώνουν την πεπτική υγεία

Τα μανταρίνια αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικών ινών. Η ημερήσια συνιστώμενη δοσολογία φυτικών ινών από τη διατροφή για γυναίκες και άνδρες είναι τα 25 γρ. και 38 γρ. αντίστοιχα. Οι φυτικές ίνες μπορούν να αποτρέψουν ή να διευκολύνουν τη διαχείριση της δυσκοιλιότητας.

6. Διατηρούν σε φυσιολογικά επίπεδα την αρτηριακή πίεση

Το φρούτο αυτό περιέχει κάλιο. Ενδεικτικά, ένα μεγάλο μανταρίνι περιέχει 199 mg καλίου πράγμα που βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώσουν και διατηρεί σε φυσιολογικά επίπεδα την αρτηριακή πίεση.

7. Καταπολεμούν τις λοιμώξεις

Τα μανταρίνια ωφελούν το ανοσοποιητικό σύστημα παρέχοντας το 53% των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνη C, η οποία βοηθά το σώμα να αναπτύξει αντίσταση κατά μολυσματικών παραγόντων και καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες που σχετίζονται με την εκδήλωση χρόνιων νόσων.

