Αυτό είναι το νέο ΔΣ του ΣΕΒΑΣ

Την 27 Απριλίου 2026, σε αίθουσα εκδηλώσεων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Σ.Ε.Β.Α.Σ. Πάτρας από τις οποίες αναδείχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, ως εξής:

ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑΣ Γεώργιος – Πρόεδρος ΜΠΑΡΚΑΣ Δημήτριος – Αντιπρόεδρος ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ανδριάνα – Γενική Γραμματέας ΚΟΚΟΤΣΗΣ Λεωνίδας – Ταμίας ΤΡΙΓΚΑ Μαρία – Αναπληρώτρια Γραμματέας ΛΑΖΑΡΗ Μαρία – Αναπληρώτρια Ταμίας ΛΑΓΙΟΣ Βασίλειος – Μέλος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ – Μέλος ΣΟΛΑΚΗ Τριανταφυλλιά – Μέλος

Με την ολοκλήρωση της θητείας τους, τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Β.Α.Σ. Πάτρας, αφήνουν πίσω τους μια σπουδαία παρακαταθήκη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ευχαριστεί θερμά τον απερχόμενο πρόεδρο κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ Αντώνιο, Αντιπρόεδρο κ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη και Γενικό Γραμματέα κ. ΜΠΑΛΑΣΗ Νικόλαο για την πολυετή προσφορά τους στο Σύνδεσμο και την κατάθεση ψυχής στα πεπραγμένα του. Επίσης ευχαριστεί θερμά για τη προσφορά τους, τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΑΤΣΑΪΤΗ Σπυρίδωνα, κ. ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ Άγγελο και κ. ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ Παναγιώτη. Θεωρείται βέβαιο ότι η παρουσία όλων τους στον Σ.Ε.Β.Α.Σ. Πάτρας θα παραμείνει έμπρακτη.

