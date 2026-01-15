Ο Νίκος Αλιάγας με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου έκανε μία συγκινητική αναφορά στον τόπο καταγωγής του.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, ο οποίος θα βρεθεί στο Μεσολόγγι για να παραστεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν, εξομολογήθηκε ότι για εκείνον αυτή η πόλη αντικατοπτρίζει τη ζωή, αλλά και τον θάνατο ταυτόχρονα, υπενθυμίζοντάς του την αρχή και το τέλος της ανθρώπινης ύπαρξης.

«Αυτό που με συγκινεί στο Μεσολόγγι είναι ότι, όταν φτάνεις σε αυτό τον τόπο και σε αυτή τη λιμνοθάλασσα αφουγκράζεσαι, συνδέεσαι με τα πάντα. Είναι ένας καθρέφτης, είναι και ζωή και μνημόσυνο το Μεσολόγγι που σου υπενθυμίζει την αρχή και το τέλος της ύπαρξής σου. Είναι απίστευτο το συναίσθημα», είπε αρχικά στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Νίκος Αλιάγας ανέφερε ότι διακόσια χρόνια μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου ο πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» θα εκτεθεί στο Ξενοκράτειο Μουσείο της πόλης. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Θα είμαι στο Μεσολόγγι για την επέτειο. Είναι σημαντικό αυτό που έγινε σε αυτόν τον τόπο πριν από διακόσια χρόνια ακριβώς. Αν οι Μεσολογγίτες δεν είχαν στείλει με την ίδια τους τη ζωή ένα μήνυμα στο εξωτερικό, δεν θα είχε αλλάξει τόσο εύκολα η μοίρα του έθνους μας. Διότι συγκινήθηκε ο κόσμος. Μετά από λίγες εβδομάδες ο Ντελακρουά άρχισε να ζωγραφίζει αυτό το καταπληκτικό έργο της Ελλάδας πάνω στα ερείπια του Μεσολογγίου. Αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν, πιστεύοντας ότι κανείς δεν είχε ενδιαφερθεί για αυτούς. Διακόσια χρόνια μετά ο απόηχός τους θα επιστρέψει στο Μεσολόγγι από το εξωτερικό γιατί το έργο του Ντελακρουά θα παρουσιαστεί στο Ξενοκράτειο Μουσείο Μεσολογγίου. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι πράξη ευθύνης απέναντι στους πεσόντες, στο παρόν και στο μέλλον».

Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, τον Ανδρέα Αλιάγα, ο οποίος χωρίς να μιλάει γαλλικά μετανάστευσε στη Γαλλία τη δεκαετία του 1960 για μια καλύτερη ζωή. Όπως τόνισε, όλα ξεκίνησαν από το όραμά του. «Σκεφτόμουν εκείνο το παλικαράκι που το 1964 έφυγε με μία βαλίτσα, χωρίς να μιλάει γαλλικά. Όταν άνοιγε το πορτοφόλι του, είχε μέσα μια φωτογραφία τον πίνακα του Ντελακρουά που είχε κόψει από ένα περιοδικό. Έλεγε ”από εδώ είμαι”. Αυτό το παλικαράκι ήταν ο πατέρας μου, ο Ανδρέας Αλιάγας. Μετανάστευσε για μια καλύτερη ζωή και, αν δεν είχε έρθει στη Γαλλία δεν θα είχα γεννηθεί, ούτε η αδερφή μου θα είχε γεννηθεί. Δεν θα είχα κάνει τη ζωή μου. Όλα ξεκινούν από το όραμα ενός ανθρώπου», μοιράστηκε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



