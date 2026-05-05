Η αυτοκτονία αστυνομικού στην Καβάλα επαναφέρει με οδυνηρό τρόπο στο προσκήνιο τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα, ένα ζήτημα που συχνά μένει στη σιωπή, παρότι τα στοιχεία δείχνουν ότι εξακολουθεί να αφορά εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών της ΚΛΙΜΑΚΑ, η χώρα συνεχίζει να καταγράφει υψηλό αριθμό περιστατικών, ενώ η πραγματική διάσταση του φαινομένου εκτιμάται ότι μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς υπάρχει υποκαταγραφή.

Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια προσωπική διαδρομή, ένα οικογενειακό περιβάλλον και συχνά σημάδια ψυχικής επιβάρυνσης που δεν αναγνωρίστηκαν ή δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως. Γι’ αυτό και οι ειδικοί επιμένουν ότι η πρόληψη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην καταγραφή των περιστατικών, αλλά πρέπει να συνδέεται με την έγκαιρη στήριξη και την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Οι άνδρες στη μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων

Ένα από τα πιο σταθερά και ανησυχητικά στοιχεία που καταγράφονται αφορά το φύλο των θυμάτων. Οι άνδρες αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα των θανάτων, φτάνοντας περίπου το 85% έως 86% των περιπτώσεων.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει μια έντονη ανισορροπία και ανοίγει τη συζήτηση για τους παράγοντες που μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο για τους άνδρες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πίσω από αυτή τη διαφορά μπορεί να βρίσκονται κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες, όπως η πίεση για οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, η δυσκολία έκφρασης συναισθημάτων και η μικρότερη τάση αναζήτησης βοήθειας όταν εμφανίζονται ψυχικές δυσκολίες.

Σε πολλές περιπτώσεις, το κοινωνικό στερεότυπο που θέλει τους άνδρες να «αντέχουν» χωρίς να μιλούν για όσα βιώνουν λειτουργεί επιβαρυντικά. Η σιωπή, όμως, μπορεί να κάνει την ψυχική πίεση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Ένα φαινόμενο που δεν αποτυπώνεται πλήρως

Παρά τα διαθέσιμα στοιχεία, η πραγματική έκταση του φαινομένου δεν είναι πάντα εύκολο να αποτυπωθεί με ακρίβεια.

Η υποκαταγραφή των αυτοκτονιών, που σε ορισμένες περιπτώσεις εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνει έως και το 15% με 20%, σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών πιθανόν να είναι υψηλότερος από εκείνον που εμφανίζεται στις επίσημες καταγραφές.

Αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την πλήρη κατανόηση του προβλήματος και, κατ’ επέκταση, τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης.

Η υποκαταγραφή μπορεί να συνδέεται με διαφορετικούς παράγοντες, ανάμεσά τους το κοινωνικό στίγμα, η δυσκολία ταξινόμησης ορισμένων περιστατικών και η επιθυμία οικογενειών να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα των ανθρώπων τους.

Η πρόληψη χρειάζεται σταθερή παρουσία

Αν και η Ελλάδα παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως προς τα ποσοστά αυτοκτονιών, οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτό δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Το φαινόμενο παραμένει σοβαρό και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, καλύτερη ενημέρωση και ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Η έγκαιρη αναγνώριση της ψυχικής δυσφορίας, η πρόσβαση σε υποστήριξη και η μείωση του στίγματος γύρω από την αναζήτηση βοήθειας θεωρούνται βασικά εργαλεία πρόληψης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ενημέρωση του στενού περιβάλλοντος. Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο όταν αντιληφθούν αλλαγές στη συμπεριφορά, έντονη απόσυρση, απελπισία ή δυσκολία διαχείρισης της καθημερινότητας.

Η ψυχική υγεία δεν πρέπει να μένει στη σιωπή

Η πρόσφατη τραγωδία στην Καβάλα υπενθυμίζει ότι η συζήτηση για την ψυχική υγεία δεν μπορεί να ανοίγει μόνο μετά από ένα δραματικό περιστατικό.

Οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα παραμένουν ένα σύνθετο κοινωνικό και υγειονομικό ζήτημα, που απαιτεί προσοχή, διακριτικότητα και σταθερές παρεμβάσεις.

Η ενημέρωση, η έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας και η αποδοχή ότι η ψυχική δυσκολία χρειάζεται στήριξη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γιατί πίσω από τα στατιστικά στοιχεία δεν υπάρχουν απλώς αριθμοί, αλλά άνθρωποι, οικογένειες και ζωές που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί.

