Αυτός είναι ο 36χρονος που εξαφανίστηκε στη Νίκαια

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση για την εξαφάνιση από τη Νίκαια του 36χρονου Γιώργου Δρόσου στις 18 Μαΐου 2025.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 10 Σεπτεμβρίου για την εξαφάνιση του 36χρονου από τη Νίκαια και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιώργος (ον.) Δρόσος (επ,) έχει ύψος 1,76 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανόξανθα μαλλιά και γαλανά μάτια.

Είναι άγνωστο τι φορούσε όταν εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το

Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

