Λύθηκε το χειρόφρενο από το φορτηγό του και 66χρονος βρήκε τραγικό θάνατο!
Το τρομερό δυστύχημα έγινε στο Κοτρώνι Τρικάλων
Ανείπωτη σήμερα (10/10/2025) τραγωδία στο Κοτρώνι Τρικάλων με 66χρονο άνδρα να αφήνει την τελευταία του πνοή.
Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, λύθηκε το χειρόφρενο από το φορτηγό του, ενώ ο 66χρονος βρίσκονταν στο πίσω μέρος και τον στρίμωξε στον τοίχο.
Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε νεκρός στο Κέντρο Υγείας Πύλης. Στη σορό θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.
