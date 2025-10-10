Λύθηκε το χειρόφρενο από το φορτηγό του και 66χρονος βρήκε τραγικό θάνατο!

Το τρομερό δυστύχημα έγινε στο Κοτρώνι Τρικάλων

10 Οκτ. 2025 22:27
Pelop News

Ανείπωτη σήμερα (10/10/2025) τραγωδία στο Κοτρώνι Τρικάλων με 66χρονο άνδρα να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, λύθηκε το χειρόφρενο από το φορτηγό του, ενώ ο 66χρονος βρίσκονταν στο πίσω μέρος και τον στρίμωξε στον τοίχο.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε νεκρός στο Κέντρο Υγείας Πύλης. Στη σορό θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.
