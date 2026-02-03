Αυτός είναι ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για δολιοφθορά σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Στη Ροδόπη στον οικισμό Κοπτερό συνελήφθη ο 55χρονος Έλληνας πολίτης που κατηγορείται από τις Γερμανικές Αρχές για απόπειρα δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία στο Αμβούργο. Ο 55χρονος είναι μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του είχαν ξεκινήσει από τον περασμένο Οκτώβριο. Ο κατηγορούμενος εργαζόταν στο ναυπηγείο του Αμβούργου.

Στο σπίτι του συλληφθέντος βρέθηκαν έξι κινητά τηλέφωνα, τρία USB, μία κάρτα sim, ένας σκληρός δίσκος και 19 βιβλιάρια τραπέζης.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των γερμανικών Αρχών στα πλαίσια διενεργούμενης έρευνας περί «πράξεων δολιοφθοράς σε μέσα άμυνας», που συντονίστηκε από την Eurojust με επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Ρουμανία. Έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της δολιοφθοράς και ο βαθμός συμμετοχής του 55χρονου Έλληνα πολίτη.

Κατά το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες εργάζονταν στο ναυπηγείο του Αμβούργου και φέρονται να προκάλεσαν φθορές σε πλοία που προορίζονταν για το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Όπως μεταδίδει η Bild, στην κορβέτα «Emden» είχαν ρίξει πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στον κινητήρα, ενώ προκάλεσαν ζημιές σε σωληνώσεις παροχής φρέσκου νερού, αφαίρεσαν καπάκια δεξαμενών καυσίμων και απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων με το περιστατικό να γίνεται αντιληπτό λίγο πριν από την πρώτη αναχώρηση του πλοίου, στα μέσα Ιανουαρίου 2025, με προορισμό το Κίελο.

Ζήτημα εθνικής ασφάλειας

Η Γερμανική Εισαγγελία επισημαίνει ότι οι πράξεις θα μπορούσαν να επιφέρουν σοβαρές ζημιές ή καθυστερήσεις, επηρεάζοντας την εθνική ασφάλεια της Γερμανίας και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης εντολέων, ενώ η ανάλυση των στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Γενική Εισαγγελία υπογραμμίζει ότι «μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας ισχύει η αρχή της αθωότητας».

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Eurojust

Για την υπόθεση, η ευρωπαϊκή υπηρεσία συνεργασία για την ποινική δικαιοσύνη, Eurojust ανακοίνωσε:

Η συνεργασία μεταξύ των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών αρχών, υπό τον συντονισμό της Eurojust, οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων που θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα δολιοφθοράς κατά γερμανικού αμυντικού εξοπλισμού. Η σύλληψη των υπόπτων, ενός Ρουμάνου και ενός Έλληνα υπηκόου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γερμανία και την Ελλάδα.

Οι δύο ύποπτοι, οι οποίοι εργάζονται στο λιμάνι του Αμβούργου, φέρονται να αποπειράθηκαν να διαπράξουν πράξεις δολιοφθοράς το 2025. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ρίψη περισσότερων από 20 κιλών λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρων πλοίων του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, η διάτρηση αγωγών παροχής πόσιμου νερού, η αφαίρεση ταπών από δεξαμενές καυσίμων, καθώς και η απενεργοποίηση ηλεκτρονικών διακοπτών ασφαλείας.

Εάν οι ενέργειες αυτές δεν είχαν εντοπιστεί εγκαίρως, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα πλοία και να καθυστερήσουν τον απόπλου τους, θέτοντας σε κίνδυνο τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Χάρη στον συντονισμό της Eurojust, οι γερμανικές, ελληνικές και ρουμανικές αρχές συνεργάστηκαν για την προετοιμασία της σημερινής ημέρας επιχειρήσεων, η οποία οδήγησε στη σύλληψη ενός υπόπτου στην Ελλάδα και ενός ακόμη στη Γερμανία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις κατοικίες των υπόπτων στη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία.

Οι έρευνες για τις απόπειρες δολιοφθοράς συνεχίζονται.



Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις ακόλουθες αρχές:

Γερμανία:

Εισαγγελία Αμβούργου· Κρατική Αστυνομική Υπηρεσία Αμβούργου

Ελλάδα:

Εισαγγελία Εφετών Θράκης· Ανακριτής Κομοτηνής· Τμήμα Ασφάλειας και Δίωξης Εγκλημάτων Κομοτηνής

Ρουμανία:

Εισαγγελία του Ανωτάτου Ακυρωτικού και Δικαστικού Συμβουλίου· Διεύθυνση Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας – Κεντρική Υπηρεσία· Τμήμα Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας και Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες – Μονάδα Οργανωμένου Εγκλήματος Κονστάντζας· Ρουμανική Αστυνομία

Η κορβέτα «Emden» και το πρόγραμμα

Η κορβέτα «Emden», που καθέλκυστηκε στις αρχές Μαΐου 2024 στο ναυπηγείο Blohm + Voss, πραγματοποίησε την πρώτη μακρά δοκιμαστική πλεύση της στα μέσα Ιανουαρίου 2025. Ανήκει στις πέντε νέες κορβέτες κλάσης 130 που παραγγέλθηκαν το 2017, στο πλαίσιο εξοπλιστικού προγράμματος συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ.

