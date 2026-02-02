Αυτός είναι ο αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών στον δρόμο για το μετάλλιο

Αυτός είναι ο αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών στον δρόμο για το μετάλλιο
02 Φεβ. 2026 10:13
Pelop News

Η Ουγγαρία θα είναι ο αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των Γυναικών, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φούντσαλ, την προσεχή Τρίτη (3/2), στις 19:15.

Οι Μαγυάρες κατέλαβαν τη 2η θέση στη βαθμολογία του ΣΤ’ Ομίλου, μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας αγωνιστικής της δεύτερης φάσης των Ομίλων. Στον πιο σημαντικό αγώνα, που καθόρισε την τελική κατάταξη, αργά το βράδυ της Κυριακής (1/2), η Ισπανία νίκησε στα πέναλτι την Ολλανδία με 16-13 (κανονικός αγώνας 13-13), αλλά αυτό δεν της ήταν αρκετό, έμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας του Ομίλου και εκτός 4άδας της διοργάνωσης.

Έτσι, η Ολλανδία, που πήρε τελικά την πρωτιά στον ΣΤ’ Όμιλο, θα παίξει στον άλλον ημιτελικό της Τρίτης κόντρα στην Ιταλία (2η στον δικό μας Ε’ Όμιλο).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ιταλία – Γαλλία 24-5 (Ε’ Όμιλος)

Ουγγαρία – Ισραήλ 22-6 (ΣΤ’ Όμιλος)

ΕΛΛΑΔΑ –  Κροατία 23-6 (Ε’ Όμιλος)

Ολλανδία – Ισπανία 13-16 (ΣΤ’ Όμιλος)

 

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ (ΤΕΛΙΚΕΣ):

Ε’ ΟΜΙΛΟΣ:

  1. ΕΛΛΑΔΑ 9
  2. Ιταλία 6
  3. Κροατία 3
  4. Γαλλία 0

 

ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ:

  1. Ολλανδία 7
  2. Ουγγαρία 6
  3. Ισπανία 5
  4. Ισραήλ 0

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ, ΤΡΙΤΗ 3/2:

 

19:15 ΕΛΛΑΔΑ – Ουγγαρία

21:15 Ολλανδία – Ιταλία

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:09 Σοβαρή κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Έκλεισε και στα δύο ρεύματα το τμήμα από Άρτα μέχρι Αμφιλοχία ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:07 Σημαντικό βήμα για την εκεχειρία, άνοιξε σύνορο στη Γάζα
11:00 Άμνετ: Όταν το πένθος γεννά αθανασία
10:53 Μητσοτάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Ώρα για τολμηρές τομές»
10:52 Νέα υποχώρηση του bitcoin, δείτε που έφτασε
10:47 Ρεύμα: Χωρίς ανατροπές τα τιμολόγια Φεβρουαρίου, πού πληρώνεις λιγότερα
10:44 Πάτρα: Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο Χάραμα
10:41 Μεντβέντεφ: «Ο κόσμος γίνεται πολύ επικίνδυνος»
10:36 «Και ο μήνας έχει…ΟΚΤΩ»: Μουσικοχορευτική παράσταση της Πολυφωνικής στο «Royal Theater»
10:30 Πάτρα: Ληστής ετών… 15 και με «παρελθόν»
10:21 ΕΡΓΑΝΗ: Πόσο έφτασε ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2025
10:13 Αυτός είναι ο αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών στον δρόμο για το μετάλλιο
10:11 Ώρα Πατρών: Χωρίς πυξίδα και χωρίς σχέδιο για το τρένο
10:02 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:55 Θαλάσσιο μέτωπο: Μετά το καλοκαίρι τα σπουδαία
9:46 Φάμελλος: Συνάντηση με Βαρθολομαίο – Στήριξη ΣΥΡΙΖΑ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
9:33 Το ΜΙΔΑ βάζει τάξη στα ακίνητα: Πότε και τι πρέπει να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες στο νέο Μητρώο Ακινήτων
9:26 Εκπαιδευτικοί: Στάσεις εργασίας καθηγητών και δασκάλων
9:20 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Missing Alert στη Γερμανία, που στρέφονται οι έρευνες
9:12 Ρώμη: Μπαίνει εισιτήριο στη Φοντάνα ντι Τρέβι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ