Αυτός είναι ο αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών στον δρόμο για το μετάλλιο

Η Ουγγαρία θα είναι ο αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των Γυναικών, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φούντσαλ, την προσεχή Τρίτη (3/2), στις 19:15.

Οι Μαγυάρες κατέλαβαν τη 2η θέση στη βαθμολογία του ΣΤ’ Ομίλου, μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας αγωνιστικής της δεύτερης φάσης των Ομίλων. Στον πιο σημαντικό αγώνα, που καθόρισε την τελική κατάταξη, αργά το βράδυ της Κυριακής (1/2), η Ισπανία νίκησε στα πέναλτι την Ολλανδία με 16-13 (κανονικός αγώνας 13-13), αλλά αυτό δεν της ήταν αρκετό, έμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας του Ομίλου και εκτός 4άδας της διοργάνωσης.

Έτσι, η Ολλανδία, που πήρε τελικά την πρωτιά στον ΣΤ’ Όμιλο, θα παίξει στον άλλον ημιτελικό της Τρίτης κόντρα στην Ιταλία (2η στον δικό μας Ε’ Όμιλο).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ιταλία – Γαλλία 24-5 (Ε’ Όμιλος)

Ουγγαρία – Ισραήλ 22-6 (ΣΤ’ Όμιλος)

ΕΛΛΑΔΑ – Κροατία 23-6 (Ε’ Όμιλος)

Ολλανδία – Ισπανία 13-16 (ΣΤ’ Όμιλος)

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ (ΤΕΛΙΚΕΣ):

Ε’ ΟΜΙΛΟΣ:

ΕΛΛΑΔΑ 9 Ιταλία 6 Κροατία 3 Γαλλία 0

ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ:

Ολλανδία 7 Ουγγαρία 6 Ισπανία 5 Ισραήλ 0

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ, ΤΡΙΤΗ 3/2:

19:15 ΕΛΛΑΔΑ – Ουγγαρία

21:15 Ολλανδία – Ιταλία

