Αυτός είναι ο λόγος που άλλαξε το τζάμπολ στο Παναθηναϊκός-Παρί

Αλλαγή λόγω ποδοσφαίρου στην ώρα του τζάμπολ στο παιχνίδι της Πέμπτης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Παρί στο Telekom Center Athens.

Πέθανε ο σπουδαίος Γιάννης Κουτραφούρης

Όπως έγινε γνωστό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε αιτηθεί να αλλάξει η ώρα έναρξης του αγώνα με την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού παίζει την ίδια ημέρα στις 19:45 στην Τσεχία με την Βικτόρια Πλζεν και όσοι ήθελαν να δουν το ματς δεν θα προλάβαιναν να πάνε στο μπάσκετ.

Έτσι η ΚΑΕ ζήτησε αλλαγή και το τζάμπολ αντί για τις 21:15 θα γίνει στις 21:45.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



