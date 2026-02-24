Αυτός είναι ο λόγος που άλλαξε το τζάμπολ στο Παναθηναϊκός-Παρί
Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 21.45 και όχι στις 21.15 όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί
Αλλαγή λόγω ποδοσφαίρου στην ώρα του τζάμπολ στο παιχνίδι της Πέμπτης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Παρί στο Telekom Center Athens.
Όπως έγινε γνωστό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε αιτηθεί να αλλάξει η ώρα έναρξης του αγώνα με την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague.
Η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού παίζει την ίδια ημέρα στις 19:45 στην Τσεχία με την Βικτόρια Πλζεν και όσοι ήθελαν να δουν το ματς δεν θα προλάβαιναν να πάνε στο μπάσκετ.
Έτσι η ΚΑΕ ζήτησε αλλαγή και το τζάμπολ αντί για τις 21:15 θα γίνει στις 21:45.
