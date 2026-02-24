Πέθανε ο σπουδαίος Γιάννης Κουτραφούρης

Στα 75 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο σπουδαίος Γιάννης Κουτραφούρης, που έδωσε πολλά στο ελληνικό μπάσκετ. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών μέλος των διοικήσεων της ΕΟΚ, όπου εκλέχτηκε πρώτη φορά το 1995, με έμφαση στα καθήκοντά του στις ομάδες των μικρών ηλικιών και ως υπεύθυνος του Αναπτυξιακού Προγράμματος από το 2002 μέχρι το 2018, ενώ είχε υπάρξει και πρόεδρος της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΟΚ, η οποία έχει ως εξής:

«Ενας άνθρωπος με σημαντική παρουσία στα κοινά του ελληνικού μπάσκετ «έφυγε» σήμερα από κοντά μας. Ο Γιάννης Κουτραφούρης πέθανε σε ηλικία 75 ετών και ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα συλλυπητήριά τους στους οικείους του.

Ο Γιάννης Κουτραφούρης είχε διατελέσει επί σειρά ετών μέλος των διοικήσεων της ΕΟΚ, όπου εκλέχτηκε πρώτη φορά το 1995, με έμφαση στα καθήκοντά του στις ομάδες των μικρών ηλικιών και ως υπεύθυνος του Αναπτυξιακού Προγράμματος από το 2002 μέχρι το 2018, ενώ είχε υπάρξει και πρόεδρος της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ, από την ίδρυσή της το 1983, όταν και μετατράπηκε σε Ενωση, από Τοπική Επιτροπή μπάσκετ.

Τιμώντας τη μνήμη του εκλιπόντος, η ΕΟΚ αποφάσισε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες Εθνικών και πρωταθλημάτων Ενώσεων της ερχόμενης αγωνιστικής».

