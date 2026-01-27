Αυτός είναι ο Μαυροβούνιος πολίστας που φέρνει ο ΝΟΠ

Η «Π» αποκαλύπτει σήμερα ποιος είναι ο Μαυροβούνιος που έκλεισε η ομάδα του ΝΟΠ και που εκτός απροόπτου, το απόγευμα θα είναι στην Πάτρα.

Ο παίκτης είναι ο 21χρονος Μελντιν Χαντζίτ ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιο του και αναμένεται να είναι στην Ελλάδα με στόχο να προλάβει την απογευματινή προπόνηση.

Πρόκειται για παίκτη έχει γεννηθεί το 2025 και έκανε τα πρώτα του βήματα στην Γιατράν, πριν μετακομίσει τα τελευταία δυο χρόνια στην U19 Crna Gora, ενώ έχει προλάβει να χτιστεί διεθνής με την U20 του Μαυροβουνίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



