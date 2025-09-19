Αυτός είναι ο οδηγός της νταλίκας, που προφυλακίστηκε, για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο

Μετά την απολογία του στον ανακριτή προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα (19/9/2025) ο Βούλγαρος οδηγός της νταλίκας για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 29χρονο στη Θεσσαλονίκη το πρωί της 17ης Σεπτεμβρίου. Ελεύθεροι με όρους οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι.

Κοζάνη: Συνελήφθη ο 52χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης που έγινε η έκρηξη φιάλης οξυγόνου

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη όταν η μηχανή του 29χρονου συγκρούστηκε με την νταλίκα στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, στη Θεσσαλονίκη.

Οι άλλοι τρεις συλληφθέντες, από τους οποίους οι δύο κατηγορούνται ότι έδιναν οδηγίες στον 54χρονο και ο τρίτος είναι ο ιδιοκτήτης της μάντρας στην οποία επεδίωκε να εισέλθει ο οδηγός, αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους, «κατά περίπτωση, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους».

Σε βάρος του 54χρονου Βούλγαρου οδηγού του φορτηγού, ο εισαγγελέας είχε ασκήσει κακουργηματική δίωξη, ενώ οι τρεις που του έδιναν οδηγίες, κατηγορούνται για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, με αποτέλεσμα τον θάνατο, κατά συναυτουργία (κακούργημα).

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος οδηγός υποστήριξε ότι ξεκίνησε να διασχίζει τον δρόμο με πράσινο φανάρι και ότι οι τρεις συγκατηγορούμενοί του τού έδιναν οδηγίες για ασφαλή διέλευση.

Ανάφερε, μάλιστα, ότι ενώ τα οχήματα που κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ήταν ακινητοποιημένα, η μηχανή του 29χρονου με φόρα «καρφώθηκε» στη μέση του φορτηγού, και τότε ήταν που αντιλήφθηκε τη σύγκρουση. Επίσης, φέρεται να ισχυρίζεται ότι αμέσως βγήκε από το όχημά του και συνομίλησε με τον 29χρονο, ο οποίος ακόμα είχε τις αισθήσεις του.

Απολογούμενοι οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι φέρεται πως αρνήθηκαν τις κατηγορίες και ισχυρίστηκαν ότι βρίσκονταν στον δρόμο και βοηθούσαν τον οδηγό να περάσει τη λεωφόρο χωρίς να προκληθεί κάποιο ατύχημα.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Στο βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τη σφοδρή σύγκρουση της μηχανής με το φορτηγό. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως, ο οδηγός του βγαίνει από παράδρομο και προσπαθεί να διασχίσει τη λεωφόρο κάθετα, ενώ ταυτόχρονα τρία άτομα προσπαθούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Στο βίντεο, διακρίνονται σταματημένα οχήματα δεξιά και αριστερά του φορτηγού, ωστόσο, ο 29χρονος μοτοσικλετιστής φαίνεται να μη σταματάει και να πέφτει πάνω στην νταλίκα.

Αρχικά, ο άτυχος νέος είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά, δυστυχώς, λίγη ώρα αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



