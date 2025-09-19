Κοζάνη: Συνελήφθη ο 52χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης που έγινε η έκρηξη φιάλης οξυγόνου

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης που έγινε η έκρηξη της φιάλης οξυγόνου έξω από το Τσοτύλι Κοζάνης προχώρησε η Αστυνομία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς είναι 52 ετών και ιδιοκτήτης επιχείρησης χωματουργικών.

Από την έκρηξη υπήρξαν δύο σοβαρά τραυματίες. Ο ένας έχει ανοιχτό κάταγμα στο πόδι και ο άλλος ακρωτηριάστηκε το άνω άκρο.

Πηγή φωτογραφίας: kozanimedia.gr

