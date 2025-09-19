Έκρηξη σε μάντρα οικοδομικών υλικών στο Τσοτύλι Κοζάνης – Σοβαρά τραυματίας με ακρωτηριασμό

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) σε μάντρα με οικοδομικά υλικά στο Τσοτύλι Κοζάνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από φιάλη οξυγόνου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ ο ένας από αυτούς υπέστη ακρωτηριασμό σε χέρι και πόδι και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, ενώ στο σημείο επικράτησε μεγάλη κινητοποίηση με ασθενοφόρα και πυροσβεστική δύναμη.

