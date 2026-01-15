Αυτός είναι ο Ολυμπιονίκης που θα δικαστεί για βιασμό της 13χρονης κόρης του προπονητή του! Αντιμέτωπος με 20ετή φυλάκιση

Πλέον ο Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση, Γιανίκ Ανιέλ, θα δικαστεί στη Γαλλία για τον βιασμό της κόρης του προπονητή του, η οποία ήταν 13 ετών κατά τη στιγμή των φερόμενων γεγονότων, μετά την απόρριψη της έφεσής του την Πέμπτη.

Τον Μάιο, ένας ανακριτής στη Μιλούζ (ανατολική Γαλλία) διέταξε την παραπομπή του 33χρονου πρωταθλητή σε δίκη σε ποινικό δικαστήριο, ως ύποπτος για σχέση με την κόρη του προπονητή του, το 2016. Ο Ανιέλ, ο οποίος πάντα υποστήριζε ότι η σχέση ήταν συναινετική και ρομαντική, άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε την Πέμπτη πως υπήρχαν επαρκή στοιχεία εναντίον του και ότι ως εκ τούτου θα δικαστεί για βιασμό και σεξουαλική επίθεση. Ο Γιανίκ Ανιέλ διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ στη γαλλική κολύμβηση: ήταν δύο φορές Ολυμπιονίκης στο Λονδίνο το 2012 στα 200 μέτρα ελεύθερο και στη σκυταλοδρομία 4×100 μέτρα, πριν γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής και στα δύο αγωνίσματα το 2013.

Ο πρώην κολυμβητής, υπό δικαστική εποπτεία από τον Δεκέμβριο του 2021, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης είκοσι ετών.

Τα φερόμενα περιστατικά έλαβαν χώρα στη Μιλούζ, καθώς και στο εξωτερικό, στην Ταϊλάνδη (όπου ο σύλλογος της Μιλούζ διοργανώνει τακτικά προπονητικά καμπς) και στο Ρίο ντε Τζανέιρο, πόλη που διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.

Η έρευνα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2021 μετά από καταγγελία που υπέβαλε η νεαρή γυναίκα – επίσης μέλος του συλλόγου εκείνη την εποχή, και η οποία έκτοτε έχει εγκαταλείψει την κολύμβηση. Ο Ανιέλ κατηγορήθηκε επίσημα πέντε μήνες αργότερα, στις 11 Δεκεμβρίου 2021.

Μετά από 48 ώρες κράτησης από την αστυνομία, «ομολόγησε τις πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε, παρόλο που έχει προβλήματα μνήμης σχετικά με ορισμένους από τους βιασμούς», εξήγησε η τότε εισαγγελέας, Ρου-Μοριζό.

Ο κολυμβητής αρνήθηκε πάντα οποιονδήποτε έλεγχο που μπορεί να είχε πάνω στο νεαρό κορίτσι. Ωστόσο, η Ρου-Μοριζό θεώρησε τις πράξεις ως «βιασμό και σεξουαλική επίθεση λόγω της διαφοράς ηλικίας» και «γνήσιο ψυχολογικό καταναγκασμό».

