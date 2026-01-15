Αυτός είναι ο Ολυμπιονίκης που θα δικαστεί για βιασμό της 13χρονης κόρης του προπονητή του! Αντιμέτωπος με 20ετή φυλάκιση

Ο Γιανίκ Ανιέλ διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ στη γαλλική κολύμβηση

Αυτός είναι ο Ολυμπιονίκης που θα δικαστεί για βιασμό της 13χρονης κόρης του προπονητή του! Αντιμέτωπος με 20ετή φυλάκιση
15 Ιαν. 2026 20:51
Pelop News

Πλέον ο Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση, Γιανίκ Ανιέλ, θα δικαστεί στη Γαλλία για τον βιασμό της κόρης του προπονητή του, η οποία ήταν 13 ετών κατά τη στιγμή των φερόμενων γεγονότων, μετά την απόρριψη της έφεσής του την Πέμπτη.

ΗΠΑ: Νέο μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού με 20 κατηγορούμενους από το κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ, ΒΙΝΤΕΟ

Τον Μάιο, ένας ανακριτής στη Μιλούζ (ανατολική Γαλλία) διέταξε την παραπομπή του 33χρονου πρωταθλητή σε δίκη σε ποινικό δικαστήριο, ως ύποπτος για σχέση με την κόρη του προπονητή του, το 2016. Ο Ανιέλ, ο οποίος πάντα υποστήριζε ότι η σχέση ήταν συναινετική και ρομαντική, άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε την Πέμπτη πως υπήρχαν επαρκή στοιχεία εναντίον του και ότι ως εκ τούτου θα δικαστεί για βιασμό και σεξουαλική επίθεση. Ο Γιανίκ Ανιέλ διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ στη γαλλική κολύμβηση: ήταν δύο φορές Ολυμπιονίκης στο Λονδίνο το 2012 στα 200 μέτρα ελεύθερο και στη σκυταλοδρομία 4×100 μέτρα, πριν γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής και στα δύο αγωνίσματα το 2013.

Ο πρώην κολυμβητής, υπό δικαστική εποπτεία από τον Δεκέμβριο του 2021, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης είκοσι ετών.

Τα φερόμενα περιστατικά έλαβαν χώρα στη Μιλούζ, καθώς και στο εξωτερικό, στην Ταϊλάνδη (όπου ο σύλλογος της Μιλούζ διοργανώνει τακτικά προπονητικά καμπς) και στο Ρίο ντε Τζανέιρο, πόλη που διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.

Η έρευνα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2021 μετά από καταγγελία που υπέβαλε η νεαρή γυναίκα – επίσης μέλος του συλλόγου εκείνη την εποχή, και η οποία έκτοτε έχει εγκαταλείψει την κολύμβηση. Ο Ανιέλ κατηγορήθηκε επίσημα πέντε μήνες αργότερα, στις 11 Δεκεμβρίου 2021.

Μετά από 48 ώρες κράτησης από την αστυνομία, «ομολόγησε τις πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε, παρόλο που έχει προβλήματα μνήμης σχετικά με ορισμένους από τους βιασμούς», εξήγησε η τότε εισαγγελέας, Ρου-Μοριζό.

Ο κολυμβητής αρνήθηκε πάντα οποιονδήποτε έλεγχο που μπορεί να είχε πάνω στο νεαρό κορίτσι. Ωστόσο, η Ρου-Μοριζό θεώρησε τις πράξεις ως «βιασμό και σεξουαλική επίθεση λόγω της διαφοράς ηλικίας» και «γνήσιο ψυχολογικό καταναγκασμό».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:00 Καρναβάλι 2026: Οι αφίσες της φετινής διοργάνωσης
21:51 Η σύμβαση–ορόσημο με τη Hellenic Train και 420 εκατ. ευρώ επενδύσεις για τον σιδηρόδρομο
21:40 Γροιλανδία: Ένας Ολλανδός, 13 Γερμανοί, 15 Γάλλοι και μερικοί ακόμη η Ευρωπαϊκή της δύναμη
21:31 Γάζα: Νέοι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ, τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσά τους ένας διοικητής της Χαμάς
21:21 Καταγγελία της αστυνομικού Έλενας Μπόμπου ότι ο πρώην σύντροφό της παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα, ΒΙΝΤΕΟ
21:07 Στην εκπνοή διπλό χτύπημα από τον Απόλλωνα!
21:00 Φως στην πρόσφατη Ιστορία της Πάτρας: Εγκαίνια της έκθεσης τεκμηρίων «Οι Δίαυλοι»
20:51 Αυτός είναι ο Ολυμπιονίκης που θα δικαστεί για βιασμό της 13χρονης κόρης του προπονητή του! Αντιμέτωπος με 20ετή φυλάκιση
20:41 Τραμπ: Τον «συγκράτησαν» Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ομάν για να μην επιτεθεί στο Ιράν
20:31 Έκδοση στη Γαλλία της Κύπριας «βασίλισσας» της απάτης με μαμούθ κρυπτονομίσματα
20:20 ΗΠΑ: Νέο μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού με 20 κατηγορούμενους από το κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ, ΒΙΝΤΕΟ
20:08 «Δεν ήθελε καθόλου να συναναστρέφεται με τον πατέρα της», αποκάλυψη για την εξαφανισμένη Λόρα από φίλη της
20:00 Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων: Τρεις προσκλήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
19:50 Μεγάλη η πίεση στις ΜΕΘ, άγγιξαν τις 900 οι νοσηλείες λόγω γρίπης σε μία εβδομάδα
19:41 Πέθανε ο πρώην νομάρχης Φθιώτιδας και βουλευτής ΝΔ Θανάσης Χειμάρας
19:31 «Υπάρχει μία συμμορία τραμπούκων, αυριανών δολοφόνων», συγκλονιστική καταγγελία από την αδελφή του 17χρονου στις Σέρρες
19:21 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το πρόγραμμα και οι εκδηλώσεις
19:10 Αρβανιτοπούλου: «Κύλησε ιδανικά ο Α΄ γύρος, στόχος της Παναχαϊκής η άνοδος»
19:00 Βελτίωση επιδόσεων στον Τουρισμό: Αύξηση επισκεπτών 9% και εσόδων 24% το 2025
18:50 «Μία νέα ζωή, μία νέα αρχή», ο Μάριος νικητής στη μεγάλη μάχη της ζωής του! ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ