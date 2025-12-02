Αυτός είναι ο Παραολυμπιονίκης που ζητούσε γυμνές φωτογραφίες από 14χρονη. Συνελήφθη, αλλά δεν θα φυλακιστεί! ΒΙΝΤΕΟ

Πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο δραστών για εγκλήματα σεξουαλικής φύσεως, ενώ του έχουν επιβληθεί και περιοριστικά μέτρα.

02 Δεκ. 2025 18:50
Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στη Μ. Βρετανία, με τον Παραολυμπιονίκη Γκάρεθ Ντιουκ να συλλαμβάνεται επειδή ζητούσε γυμνές φωτογραφίες από μια 14χρονη, ανήλικη κοπέλα.

Ο 39χρονος κολυμβητής ωστόσο δεν θα μπει στην φυλακή αφού το δικαστήριο του Νιούπορτ του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, η οποία αναστέλλεται για 18 μήνες. Παράλληλα πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο δραστών για εγκλήματα σεξουαλικής φύσεως, ενώ του έχουν επιβληθεί και περιοριστικά μέτρα.

Ο Ντιούκ εκτός από το ότι είχε προτείνει στη 14χρονη να συναντηθούν, της ζητούσε γυμνές φωτογραφίες και βίντεο ενώ της έδινε οδηγίες, τις οποίες ήθελε να ακολουθήσει στα βίντεο, ώστε να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις μπροστά στην κάμερα, για να τις δει εκείνος.

Ωστόσο η υπεράσπιση του Παραολυμπιονίκη επικαλέστηκε τα σοβαρά προβλήματα υγείας του. Ο 39χρονος χρειάζεται αιμοκάθαρση τρεις φορές την εβδομάδα, είναι σχεδόν τυφλός και έχει 20% ακοή και στα δύο αυτιά.

Ο Ντιούκ, που έχει αχονδροπλασία,η οποία είναι μιια σκελετική δυσπλασία και η πιο συχνή μορφή νανσιμού. Ο 39χρονος είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς του 2004 στην Αθήνα και ασημένιο το 2008 στους Αγώνες στο Πεκίνο.

Ο ίδιος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2011 λόγω επιπλοκών μετά από μεταμόσχευση νεφρού.

