Αυτός παίρνει τα ηνία από τον Χαμενεϊ μέχρι να εκλεγεί ο νέος διάδοχος

Ο Αγιατολάχ Αλιρεζά Αραφί, 67χρονος κληρικός, θεωρείται κορυφαίο στέλεχος του θρησκευτικού κατεστημένου της χώρας.

 

Αυτός παίρνει τα ηνία από τον Χαμενεϊ μέχρι να εκλεγεί ο νέος διάδοχος
01 Μαρ. 2026 14:35
Pelop News

Ο Αλιρεζά Αραφί διορίστηκε νομικό μέλος του Συμβουλίου Ηγεσίας του Ιράν, αποστολή του οποίου είναι να εκπληρώσει τον ρόλο του ανώτατου ηγέτη έως ότου η Συνέλευση των Ειδικών εκλέξει νέο ηγέτη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Κληρικός, μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών, ο Αραφί θα είναι μέλος του προσωρινού Συμβουλίου Ηγεσίας δίπλα στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ.

Ο Αγιατολάχ Αλιρεζά Αραφί ξεχωρίζει ως κεντρική προσωπικότητα στη μεταβατική φάση που βιώνει το Ιράν, μετά τις πρόσφατες δραματικές ανατροπές στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Γεννημένος το 1959, ο 67χρονος κληρικός θεωρείται κορυφαίο στέλεχος του θρησκευτικού κατεστημένου της χώρας, με βαθιές ρίζες στην ιεραρχία της πόλης Κομ.

Πριν αναλάβει πρόσφατα ηγετικό ρόλο έκτακτης ανάγκης, ο Αραφί κατείχε ταυτόχρονα τρεις από τις πιο ισχυρές θέσεις στο ιρανικό σύστημα: ηγούνταν του εθνικού δικτύου Ισλαμικών Σεμιναρίων, ήταν μέλος του πανίσχυρου Συμβουλίου των Φρουρών και συμμετείχε στη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, το σώμα που εκλέγει και εποπτεύει τον Ανώτατο Ηγέτη.

Παρά τη στενή σχέση του με την παραδοσιακή κληρική δομή της Κομ, ο Αραφί ανήκει σε μια γενιά στελεχών που διαφοροποιείται ελαφρώς από τους παλαιότερους σκληροπυρηνικούς. Θεωρείται ιδιαίτερα μορφωμένος, μιλάει άπταιστα αραβικά και αγγλικά και έχει μεγάλη εξοικείωση με την τεχνολογία.

Έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη το ιρανικό καθεστώς να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία για να προωθήσει την ιδεολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας διεθνώς.

Η προσέγγισή του συνδυάζει τη θεολογική αυστηρότητα με μια περισσότερο τεχνοκρατική στρατηγική, διαφοροποιώντας τον από τους πιο παραδοσιακούς κληρικούς.

Η ανάδειξη του Αραφί σε κεντρικό ρόλο ερμηνεύεται ως μήνυμα συνέχειας της ιδεολογικής γραμμής του καθεστώτος σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Στο παρελθόν, έχει ηγηθεί του διεθνούς πανεπιστημιακού δικτύου Al-Mustafa, που προωθεί την εξαγωγή της ιρανικής θρησκευτικής και πολιτικής ιδεολογίας εκτός συνόρων.

Για τους Φρουρούς της Επανάστασης και την πολιτική ελίτ, θεωρείται απόλυτα αξιόπιστος και «ασφαλής» παράγοντας, χωρίς πρόθεση να αλλάξει τη στρατηγική πορεία του καθεστώτος, ακόμα και εν μέσω έντασης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:38 Μέση Ανατολή: Πανηγυρίζουν Τραμπ και Νετανιάχου για τις επιθέσεις, «Το Ιράν ζήτησε συνομιλίες»
18:30 «Αυτό είναι το κελί μου!» – Ιστορίες πίστης με μοναχούς στα μοναστήρια της Πάτρας
18:24 Επέστρεψε στα γκολ ο Ελ Κααμπί, νίκησε ο Ολυμπιακός!
18:19 Πρωταθλητής Ελλάδας ο Προμηθέας, κατέκτησε το Rising Stars – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
18:14 Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες
18:09 Ο ΑΟ Αιγιαλέων προηγήθηκε, αλλά έχασε από την ΑΕΚ
18:07 Ο Βαγγέλης Λιόλιος στα πάτρια εδάφη για το Rising Stars – Φωτογραφίες
17:59 Κικίλιας: «Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για στα στενά του Ορμούζ»
17:50 Α. Παναγιωτόπουλος για Οδοντωτό: Κυβέρνηση και Περιφερειάρχης δεν μπορούν να είναι απλοί θεατές
17:40 Ο Κουρέτας βράβευσε τον ήρωα καπετάνιο από τη Σκιάθο
17:30 Βρέθηκε νεκρή στην Αγία Παρασκευή Αγρινίου η γυναίκα που αγνοούνταν
17:21 Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 150 τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα
17:12 Η ΝΕΠ φιλικό «διαζύγιο» με τη Σελέστ Αλμενταρίζ
17:08 Ο Μούλας κρατάει την Παναχαϊκή στη Γ’ Εθνική!
17:04 ΙΧ έπιασε φωτιά την ώρα που ήταν στα διόδια
16:55 Η επίθεση ΗΠΑ και Ιράν σκότωσε 148 κορίτσια σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν
16:49 Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» – Φωτογραφίες/νικητές
16:49 Ο Κουτσούμπας μιλάει για γκανγκστερική επέμβαση των Αμερικάνων και Ισραηλινών
16:39 ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο
16:25 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Αντεπίθεση του Ιράν σε Ισραήλ, Κουβέιτ, ΗΑΕ με 13 νεκρούς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ