Αυξάνεται το εμπορικό έλλειμμα με τη Νότια Αφρική: Υποχωρούν οι ελληνικές εξαγωγές, εκτοξεύονται οι εισαγωγές

Η πτωτική τάση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Νότια Αφρική, σε συνδυασμό με την ισχυρή άνοδο των εισαγωγών, οδηγεί σε σημαντική διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη οικονομία της Υποσαχαρικής Αφρικής, σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Νότια Αφρική ανήλθαν σε περίπου 52 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές έφτασαν τα 208 εκατ. ευρώ. Η εικόνα αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση της τελευταίας τριετίας, με τις εξαγωγές να υποχωρούν σταθερά και τις εισαγωγές να αυξάνονται έντονα.

Ενδεικτικά, το 2024 οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 16% και διαμορφώθηκαν στα 80 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 69%, αγγίζοντας τα 199 εκατ. ευρώ. Για το 2025, το εμπορικό έλλειμμα εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 155,8 εκατ. ευρώ.

Τα βασικά προϊόντα εμπορίου

Στο εξαγωγικό καλάθι της Ελλάδας προς τη Νότια Αφρική κυριαρχούν τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα προϊόντα τυπογραφίας και τα εξαρτήματα κινητήρων. Αντίθετα, οι ελληνικές εισαγωγές από τη χώρα επικεντρώνονται κυρίως σε προϊόντα αλουμινίου, οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, καθώς και αλεύρια και σκόνες.

Παρά τις εμπορικές ανισορροπίες, η Νότια Αφρική εξακολουθεί να θεωρείται κομβική αγορά για την ελληνική επιχειρηματική παρουσία στην περιοχή, λειτουργώντας ως πύλη προς την Υποσαχαρική Αφρική και διαθέτοντας ισχυρή ελληνική ομογένεια. Η συμμετοχή της σε περιφερειακούς οργανισμούς, όπως η SADC και η SACU, ενισχύει τον ρόλο της ως περιφερειακού εμπορικού κέντρου.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η υψηλή κοινωνική ανισότητα, η εγκληματικότητα, η ανεργία, η χαμηλή ποιότητα δημόσιων υπηρεσιών και οι πολιτικές θετικής διάκρισης.

Ευκαιρίες και ευρωπαϊκές επενδύσεις

Το Γραφείο ΟΕΥ εντοπίζει προοπτικές για την ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα σε τομείς όπως τα τρόφιμα, ο αγροτικός εξοπλισμός, τα καταναλωτικά αγαθά, η υψηλή τεχνολογία, ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τα δομικά υλικά, τα φάρμακα, τα καλλυντικά και ο ιατρικός και περιβαλλοντικός εξοπλισμός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφεται και για τις υπηρεσίες ενέργειας, νερού, κατάρτισης και τουρισμού, καθώς και για την ελληνική αγορά ακινήτων από Έλληνες ομογενείς.

Καθοριστική αναμένεται και η ευρωπαϊκή στρατηγική «Global Gateway», στο πλαίσιο της οποίας ανακοινώθηκε επενδυτικό πακέτο ύψους 4,7 δισ. ευρώ στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Νότιας Αφρικής το 2025, με στόχο την κινητοποίηση νέων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή.

