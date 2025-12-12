Αυξάνονται τα διόδια στην Αττική Οδό από 1/1/2026-Δείτε τις χρεώσεις

Οι αυξήσεις προκύπτουν από την ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού και αντικατοπτρίζουν το κόστος  συντήρησης του δικτύου.

12 Δεκ. 2025 10:42
Pelop News

Υψηλότερες τιμές διοδίων θα πληρώνουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι οδηγοί στην Αττική Οδό, καθώς η εταιρεία διαχείρισης ανακοίνωσε αυξήσεις σε πολλές κατηγορίες οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, οι αυξήσεις στις τιμές των διοδίων είναι ήπιες, αλλά μπορούν να επηρεάσουν τη συχνότητα διέλευσης, ειδικά για Ι.Χ. και φορτηγά, με επιπλέον κόστος 0,05–0,10 € ανά διέλευση σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές διοδίων.

Οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν από την ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού και αντικατοπτρίζουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.

Πως διαμορφώνονται οι νέες τιμές στα διόδια της Αττικής Οδού

Κατηγορία 2 — Επιβατικά αυτοκίνητα (Ι.Χ.):

Από 2,50 € → 2,55 € ανά διέλευση.

Κατηγορία 5 — Μικρά/μεσαία φορτηγά:

Από 6,25 € → 6,30 €.

Κατηγορία 6 — Μεγάλα φορτηγά:

Από 10,00 € → 10,10 €.

Μοτοσικλέτες:

Η χρέωση παραμένει αμετάβλητη στα 1,25 €.

Στο μεταξύ, οι τιμές των διοδίων και σε άλλους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, όπως η Μορέας και η Ολυμπία Οδός, θα αυξηθούν επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2026 λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής που εφαρμόζουν οι παραχωρησιούχοι των οδικών

Σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις, οι χρεώσεις ανά σταθμό διοδίων θα αυξηθούν σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων σε Μορέα και Ολυμπία Οδό, με αποτέλεσμα οι διαδρομές να κοστίζουν περισσότερο σε σχέση με το 2025.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
