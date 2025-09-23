Αυξήσεις μισθών για τους ένστολους από Οκτώβριο: Φοροελαφρύνσεις για όλους από τον Ιανουάριο

Περίπου 150.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα δουν σημαντική αύξηση στις αποδοχές τους, με την εφαρμογή των νέων ειδικών μισθολογίων από τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναπροσαρμογή των τελευταίων δύο δεκαετιών, που αντιστοιχεί σε 1 έως 2 επιπλέον μισθούς ετησίως.

Συγκεκριμένα, η μέση μηνιαία αύξηση θα είναι:

145 ευρώ για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

για τα στελέχη των 111 ευρώ για τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό)

Φορολογικές ελαφρύνσεις από Ιανουάριο

Από τον Ιανουάριο 2026 θα ενεργοποιηθεί η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο φόρος εισοδήματος θα μειωθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε τρία εισοδηματικά κλιμάκια (10.000 – 40.000 ευρώ), μειώνοντας τις κρατήσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους.

10.000 – 20.000 ευρώ: από 22% σε 20%

20.000 – 30.000 ευρώ: από 28% σε 26%

30.000 – 40.000 ευρώ: από 36% σε 34%

Οι οικογένειες με παιδιά θα επωφεληθούν επιπλέον, ενώ οι νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται από φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, και όσοι έως 30 ετών θα φορολογούνται με 9% για το ίδιο κλιμάκιο.

Παραδείγματα αυξήσεων στις αποδοχές

Ανθυπολοχαγός έως 25 ετών: καθαρές αποδοχές από 1.151 ευρώ στα 1.352 ευρώ, δηλαδή +201 ευρώ μηνιαίως (~2.400 ευρώ ετησίως).

(~2.400 ευρώ ετησίως). Αρχιφύλακας Αστυνομίας, 22 ετών: από 947 ευρώ σε 1.040 ευρώ, δηλαδή +93 ευρώ μηνιαίως (~1.100 ευρώ τον χρόνο).

Επόμενα βήματα

Η επόμενη αύξηση για τους ένστολους θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 2026, με την τακτική αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, που θα επηρεάσει τόσο τις βασικές αποδοχές όσο και τα επιδόματα και τριετίες. Πρόκειται για τη 6η αύξηση βασικού μισθού από το 2019, ενισχύοντας συνολικά το εισόδημα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

