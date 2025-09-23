Αυξήσεις μισθών για τους ένστολους από Οκτώβριο: Φοροελαφρύνσεις για όλους από τον Ιανουάριο

Από τον Οκτώβριο οι πρώτες αυξήσεις μισθών για ένστολους. Από τον Ιανουάριο μειώσεις φόρων για μισθωτούς, συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά.

Αυξήσεις μισθών για τους ένστολους από Οκτώβριο: Φοροελαφρύνσεις για όλους από τον Ιανουάριο
23 Σεπ. 2025 9:23
Pelop News

Περίπου 150.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα δουν σημαντική αύξηση στις αποδοχές τους, με την εφαρμογή των νέων ειδικών μισθολογίων από τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναπροσαρμογή των τελευταίων δύο δεκαετιών, που αντιστοιχεί σε 1 έως 2 επιπλέον μισθούς ετησίως.

Συγκεκριμένα, η μέση μηνιαία αύξηση θα είναι:

  • 145 ευρώ για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
  • 111 ευρώ για τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό)

Επίδομα παιδιού: Πληρωμή 4ης δόσης, πότε θα δοθούν οι επόμενες

Φορολογικές ελαφρύνσεις από Ιανουάριο

Από τον Ιανουάριο 2026 θα ενεργοποιηθεί η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο φόρος εισοδήματος θα μειωθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε τρία εισοδηματικά κλιμάκια (10.000 – 40.000 ευρώ), μειώνοντας τις κρατήσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους.

  • 10.000 – 20.000 ευρώ: από 22% σε 20%
  • 20.000 – 30.000 ευρώ: από 28% σε 26%
  • 30.000 – 40.000 ευρώ: από 36% σε 34%

Οι οικογένειες με παιδιά θα επωφεληθούν επιπλέον, ενώ οι νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται από φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, και όσοι έως 30 ετών θα φορολογούνται με 9% για το ίδιο κλιμάκιο.

Παραδείγματα αυξήσεων στις αποδοχές

  • Ανθυπολοχαγός έως 25 ετών: καθαρές αποδοχές από 1.151 ευρώ στα 1.352 ευρώ, δηλαδή +201 ευρώ μηνιαίως (~2.400 ευρώ ετησίως).
  • Αρχιφύλακας Αστυνομίας, 22 ετών: από 947 ευρώ σε 1.040 ευρώ, δηλαδή +93 ευρώ μηνιαίως (~1.100 ευρώ τον χρόνο).

Επόμενα βήματα

Η επόμενη αύξηση για τους ένστολους θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 2026, με την τακτική αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, που θα επηρεάσει τόσο τις βασικές αποδοχές όσο και τα επιδόματα και τριετίες. Πρόκειται για τη 6η αύξηση βασικού μισθού από το 2019, ενισχύοντας συνολικά το εισόδημα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
14:23 Επιμελητήριο Αχαΐας: Έμπρακτη η εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νομού
14:17 Τέλος η κολύμβηση στα Καμένα Βούρλα! Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ