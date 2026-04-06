Αυξήσεις μισθών σε Δημόσιο και ΟΤΑ: Επιπλέον 40 ευρώ τον μήνα αναδρομικά από την 1η Απριλίου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ

Οριζόντια οικονομική ενίσχυση ύψους 40 ευρώ μηνιαίως φέρνει για χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ η νέα εκκαθάριση μισθοδοσίας, η οποία συνδέεται με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, οι αυξήσεις έχουν ισχύ αναδρομικά από την 1η Απριλίου 2026.

Με τη νέα ρύθμιση, ο εισαγωγικός μισθός για νεοδιόριστο υπάλληλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) αυξάνεται στα 920 ευρώ μεικτά, σημειώνοντας άνοδο 4,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ποσοστό που υπερβαίνει τον πληθωρισμό του 2025 (2,9%).

Ποιους αφορά η αύξηση

Η αναπροσαρμογή καλύπτει το σύνολο του δημόσιου τομέα, περιλαμβάνοντας:

Διοικητικούς υπαλλήλους υπουργείων, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.

Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Υγειονομικό προσωπικό (ιατρούς ΕΣΥ, νοσηλευτές).

Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα).

Δικαστικούς λειτουργούς και μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ.

Οι βασικές οδηγίες εφαρμογής

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η αύξηση των 40 ευρώ χορηγείται οριζόντια σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό είναι σταθερό και δεν επηρεάζει τους πολλαπλασιαστές που χρησιμοποιούνται στα ειδικά μισθολόγια (π.χ. ένστολοι). Επιπλέον, η προσαύξηση δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά, διασφαλίζοντας ότι το όφελος θα φτάσει ακέραιο στους δικαιούχους.

Παραδείγματα

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για το 2026 εκτιμάται στα 358 εκατ. ευρώ. Συνδυαστικά με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ισχύουν από τις αρχές του έτους, το όφελος για τους υπαλλήλους ενισχύεται:

Υπάλληλος ΠΕ (20 έτη υπηρεσίας, 2 τέκνα): Θα δει τον μεικτό μισθό του να διαμορφώνεται στα 1.942 ευρώ. Το καθαρό μηνιαίο όφελος (μαζί με τη φορολογική ελάφρυνση) φτάνει τα 64 ευρώ.

Στέλεχος ΕΛ.ΑΣ. (Αστυνόμος Β΄, 15 έτη): Ο βασικός μισθός αυξάνεται από τα 1.860 στα 1.900 ευρώ.

Οι νέοι μισθοί από 1.4.2026 – Αναλυτικοί Πίνακες

Πίνακας 1 – Κατηγορία ΠΕ

(Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών ΠΕ, μηχανικών, οικονομολόγων, νομικών, γιατρών ΝΠΔΔ κ.ά.)

0-2 έτη (ΜΚ 1): 1.232 ευρώ

2-4 έτη (ΜΚ 2): 1.291 ευρώ

4-6 έτη (ΜΚ 3): 1.350 ευρώ

6-8 έτη (ΜΚ 4): 1.409 ευρώ

8-10 έτη (ΜΚ 5): 1.468 ευρώ

10-12 έτη (ΜΚ 6): 1.527 ευρώ

12-14 έτη (ΜΚ 7): 1.586 ευρώ

14-16 έτη (ΜΚ 8): 1.645 ευρώ

16-18 έτη (ΜΚ 9): 1.704 ευρώ

18-20 έτη (ΜΚ 10): 1.763 ευρώ

20-22 έτη (ΜΚ 11): 1.822 ευρώ

22-24 έτη (ΜΚ 12): 1.881 ευρώ

24-26 έτη (ΜΚ 13): 1.940 ευρώ

26-28 έτη (ΜΚ 14): 1.999 ευρώ

28-30 έτη (ΜΚ 15): 2.058 ευρώ

30-32 έτη (ΜΚ 16): 2.117 ευρώ

32-34 έτη (ΜΚ 17): 2.176 ευρώ

34-36 έτη (ΜΚ 18): 2.235 ευρώ

36-38 έτη (ΜΚ 19): 2.294 ευρώ

Υπηρεσιακοί και Γενικοί Γραμματείς: 3.371 ευρώ

Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού: 2.940 ευρώ

Ειδικών Θέσεων 2ου / Ειδικοί Γραμματείς / Προϊστάμενοι Γεν. Διευθύνσεων / Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης / Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: 2.725 ευρώ

Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης: 2.100 ευρώ

Γενικός Διευθυντής: 1.960 ευρώ

Πίνακας 2 – Κατηγορία ΤΕ

(Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – τεχνολόγοι, νοσηλευτές ΤΕ, λογιστές κ.ά.)

0-2 έτη (ΜΚ 1): 1.177 ευρώ

2-4 έτη (ΜΚ 2): 1.232 ευρώ

4-6 έτη (ΜΚ 3): 1.287 ευρώ

6-8 έτη (ΜΚ 4): 1.342 ευρώ

8-10 έτη (ΜΚ 5): 1.397 ευρώ

10-12 έτη (ΜΚ 6): 1.452 ευρώ

12-14 έτη (ΜΚ 7): 1.507 ευρώ

14-16 έτη (ΜΚ 8): 1.562 ευρώ

16-18 έτη (ΜΚ 9): 1.617 ευρώ

18-20 έτη (ΜΚ 10): 1.672 ευρώ

20-22 έτη (ΜΚ 11): 1.727 ευρώ

22-24 έτη (ΜΚ 12): 1.782 ευρώ

24-26 έτη (ΜΚ 13): 1.837 ευρώ

26-28 έτη (ΜΚ 14): 1.892 ευρώ

28-30 έτη (ΜΚ 15): 1.947 ευρώ

30-32 έτη (ΜΚ 16): 2.002 ευρώ

32-34 έτη (ΜΚ 17): 2.057 ευρώ

34-36 έτη (ΜΚ 18): 2.112 ευρώ

36-38 έτη (ΜΚ 19): 2.167 ευρώ

Πίνακας 3 – Κατηγορία ΔΕ

(Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – διοικητικοί, τεχνικοί, οδηγοί, βοηθοί νοσηλευτές κ.ά.)

0-3 έτη (ΜΚ 1): 998 ευρώ

3-6 έτη (ΜΚ 2): 1.058 ευρώ

6-9 έτη (ΜΚ 3): 1.118 ευρώ

9-12 έτη (ΜΚ 4): 1.178 ευρώ

12-15 έτη (ΜΚ 5): 1.238 ευρώ

15-18 έτη (ΜΚ 6): 1.298 ευρώ

18-21 έτη (ΜΚ 7): 1.358 ευρώ

21-24 έτη (ΜΚ 8): 1.418 ευρώ

24-27 έτη (ΜΚ 9): 1.478 ευρώ

27-30 έτη (ΜΚ 10): 1.538 ευρώ

30-33 έτη (ΜΚ 11): 1.598 ευρώ

33-36 έτη (ΜΚ 12): 1.658 ευρώ

36-39 έτη (ΜΚ 13): 1.718 ευρώ

Πίνακας 4 – Κατηγορία ΥΕ

(Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – νεοδιόριστοι χωρίς απολυτήριο λυκείου, εργάτες, φύλακες, καθαριστές κ.ά.)

0-3 έτη (ΜΚ 1): 920 ευρώ (= νέος κατώτατος μισθός)

3-6 έτη (ΜΚ 2): 963 ευρώ

6-9 έτη (ΜΚ 3): 1.006 ευρώ

9-12 έτη (ΜΚ 4): 1.049 ευρώ

12-15 έτη (ΜΚ 5): 1.092 ευρώ

15-18 έτη (ΜΚ 6): 1.135 ευρώ

18-21 έτη (ΜΚ 7): 1.178 ευρώ

21-24 έτη (ΜΚ 8): 1.221 ευρώ

24-27 έτη (ΜΚ 9): 1.264 ευρώ

27-30 έτη (ΜΚ 10): 1.307 ευρώ

30-33 έτη (ΜΚ 11): 1.350 ευρώ

33-36 έτη (ΜΚ 12): 1.393 ευρώ

36-39 έτη (ΜΚ 13): 1.436 ευρώ

Νέα ανώτατα όρια αποδοχών

Τα ποσά των ανώτατων ορίων αποδοχών και πρόσθετων απολαβών που αναφέρονται στην εγκύκλιο Πετραλιά διαμορφώνονται από 1.4.2026, ως εξής:

– Δικαστικοί Λειτουργοί / ΝΣΚ: 8.846,40 ευρώ

– Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων: 7.390 ευρώ

– Ιατροί ΕΣΥ: 6.928 ευρώ

– Στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας: 6.530 ευρώ

– Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ: 5.383,63 ευρώ

– Γενικός Γραμματέας Υπουργείου: 5.191 ευρώ

