Αυξήσεις στους μισθούς για περίπου 1 εκατ. εργαζομένους – Σε πλήρη εφαρμογή οι νέες φορολογικές κλίμακες

Εβδομάδα αυξήσεων είναι η τρέχουσα για περίπου ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης. Οι παρεμβάσεις μεταφράζονται σε χαμηλότερη μηνιαία παρακράτηση φόρου και, κατ’ επέκταση, σε αυξημένες καθαρές αποδοχές, με το όφελος να γίνεται άμεσα αισθητό στους μισθούς.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν ήδη διαπιστώσει τις αυξήσεις, καθώς οι αποδοχές τους καταβάλλονται προκαταβολικά για τον μήνα εργασίας, ενώ στον ιδιωτικό τομέα οι αυξημένοι μισθοί αρχίζουν να αποτυπώνονται σταδιακά στις καταβολές.

Η «μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων της Μεταπολίτευσης»

Η φορολογική μεταρρύθμιση, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά και ψηφίστηκε τον Νοέμβριο, χαρακτηρίζεται από στελέχη του υπουργείου ως η μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων από τη Μεταπολίτευση.

Οι νέες κλίμακες προβλέπουν μειώσεις συντελεστών από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ για τους πολύτεκνους οι μειώσεις φτάνουν ακόμη και τις 22 ποσοστιαίες μονάδες. Το ύψος του οφέλους εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες: το φορολογητέο εισόδημα, τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την ηλικία του εργαζόμενου.

Όπως επισημαίνεται, από τις αλλαγές ευνοούνται κυρίως η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι εργαζόμενοι.

Οι βασικές αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες

Μείωση κατά 2% των συντελεστών για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ

Νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ

Διατήρηση συντελεστή 44% για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ

Πρόσθετες μειώσεις για οικογένειες με παιδιά

Μηδενικός φόρος για νέους έως 25 ετών για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ

Συντελεστής 9% για νέους 26–30 ετών στο ίδιο εισοδηματικό εύρος

Ιδιαίτερα ευνοϊκή είναι η μεταχείριση των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις μηδενίζεται πλήρως ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Ποιοι ωφελούνται συνολικά

Συνολικά, από τη μεταρρύθμιση ωφελούνται περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι: μισθωτοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ για το 2026, 1,6 δισ. ευρώ για το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ ετησίως από το 2028 και μετά.

Αυξήσεις μισθών στην πράξη – Ενδεικτικά παραδείγματα

Οι αυξήσεις κυμαίνονται από δεκάδες έως και εκατοντάδες ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περίπτωση. Νέοι εργαζόμενοι έως 25 ετών μηδενίζουν τον φόρο τους και βλέπουν αυξήσεις που φτάνουν ακόμη και τα 170 ευρώ μηνιαίως, ενώ τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταγράφουν ετήσιο όφελος έως και 5.700 ευρώ.

Αντίστοιχα, σημαντικές αυξήσεις προκύπτουν και για μισθωτούς με ένα ή δύο παιδιά, αλλά και για ζευγάρια όπου εργάζονται και οι δύο σύζυγοι, με το συνολικό όφελος να διπλασιάζεται σε ετήσια βάση.

Τι ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν το όφελος των μειώσεων με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2026, τον Μάρτιο του 2027.

