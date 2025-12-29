Αύξηση στην τιμή του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να σημειώνουν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς η πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ενέτειναν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Το Brent (συμβόλαιο Φεβρουαρίου) διαπραγματεύεται στα 62 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 2,23%

Το αμερικανικό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Φεβρουαρίου) διαπραγματεύεται στα 58,07 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,34%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχαν «πολύ καλές συζητήσεις για όλα τα θέματα», σημειώνοντας ότι έχει συμφωνηθεί το 90% του σχεδίου ειρήνης.

Ταυτόχρονα, οι αεροπορικές επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά της Υεμένης και οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου Mασούντ Πεζεσκιάν έχουν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή.

