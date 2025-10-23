Αυξήθηκαν οι άστεγοι στην Αθήνα: Νέα απογραφή αποκαλύπτει ανησυχητική τάση

Αυξημένα εμφανίζονται τα ποσοστά αστεγίας στον Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας, Μαρία Στρατηγάκη, η οποία μίλησε για την πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής να καταγράψει εκ νέου τους ανθρώπους που ζουν χωρίς στέγη στην πόλη.

Η τελευταία αντίστοιχη απογραφή είχε γίνει το 2018, ωστόσο, όπως δήλωσε η κ. Στρατηγάκη στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤnews, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταλήγουν στον δρόμο, κυρίως λόγω εξαρτήσεων από αλκοόλ ή ναρκωτικά.

«Τη Δευτέρα το βράδυ έγινε κάτι που είχε να γίνει από το 2018. Βγήκαν 300 άτομα, χωρισμένα σε 60 ομάδες, και γυρίσαμε όλο το κέντρο της Αθήνας για να εντοπίσουμε τους άστεγους. Όσους βρήκαμε, προσπαθήσαμε να τους μιλήσουμε και να καταγράψουμε τους λόγους που τους οδήγησαν στην αστεγία», εξήγησε η αντιδήμαρχος.

Η νέα αυτή καταγραφή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέτης για την κατανόηση των αιτίων της αστεγίας, με στόχο τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών στήριξης. Την επιστημονική ευθύνη της έρευνας έχει το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα τον Νοέμβριο.

«Ξέρουμε ήδη ότι οι άστεγοι είναι περισσότεροι από το 2018, κυρίως επειδή έχουν αυξηθεί τα άτομα που είναι εξαρτημένα και ζουν στον δρόμο. Η αίσθησή μας είναι σαφής, αλλά θα την επιβεβαιώσουμε με τα στοιχεία», σημείωσε η κ. Στρατηγάκη.

Η ίδια υπογράμμισε ότι στην απογραφή περιλαμβάνονται όλοι όσοι δεν διαθέτουν μόνιμη στέγη, είτε κοιμούνται στον δρόμο είτε φιλοξενούνται σε δομές του Δήμου ή οργανισμών όπως οι Γιατροί του Κόσμου και ο ΟΗΕ.

Παράλληλα, επεσήμανε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου: «Είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε κάποιους να μπουν σε δομές φιλοξενίας. Πολλοί έχουν ψυχικά προβλήματα, άλλοι δεν θέλουν να απομακρυνθούν από τα σημεία όπου ζητιανεύουν. Οι λόγοι είναι πολλοί και διαφορετικοί, όμως είναι σημαντικό να τους γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε πολιτικές που θα ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες τους».





