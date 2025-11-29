Αγχώθηκε, αλλά νίκησε το Παγκράτι η Ενωση – Φωτογραφίες/δηλώσεις/μικρά-μικρά

Η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ δυσκολεύτηκε αρκετά στο παιχνίδι με το Παγκράτι, αλλά στο τέλος εκείνο που μετράει είναι η κατάκτηση της νίκης.

Αγχώθηκε, αλλά νίκησε το Παγκράτι η Ενωση - Φωτογραφίες/δηλώσεις/μικρά-μικρά Η Ενωση (στη φωτογραφία ο Γκάτζο) αγχώθηκε, αλλά στο τέλος τα κατάφερε
29 Νοέ. 2025 19:33
Pelop News

Μπορεί να αγχώθηκε – και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό – η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ στο παιχνίδι με το Παγκρτάτι στην «Αποθήκη», όμως σημασία έχει η νίκη έστω και με χιτσκοκικό τρόπο στο κρίσιμο φινάλε με σκορ 64-59.

Η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη προηγήθηκε με διψήφια διαφορά στη β΄ περίοδο (25-15), το Παγκράτι ήταν πολύ μαχητικό και ισορρόπησε το παιχνίδι, η Ενωση έδειξε χαρακτήρα και με τρία απανωτά τρίποντα του Περικλή Μπαζίνα βρήκε λύσεις στην άμυνα ζώνης των φιλοξενούμενων, με το αθηναϊκό συγκρότημα να αντεπιτίθεται και πάλι με μπροστάρη τον Λαμπρόπουλο και με την αναμέτρηση να κρίνεται στην ψυχραιμία των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά.

Διαιτητές: Λιαρομάτης-Λιότσιος-Κωνσταντινίδου. Τα 10λεπτα: 23-15, 31-30 (ημ.), 47-46, 64-59.

ΕΝΩΣΗ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 7, Μπαζίναs 15 (3), Καφεζάς 17 (1), Ρουμελιώτης 4, Γκαβασιάδης 4, Φραντζής 3, Καρατζάς, Κογιώνης 6, Αδαμόπουλος 6, Γκάτζιος 2, Ντόκιτς (με πρόβλημα τραυματισμού).

ΠΑΓΚΡΑΤΙ (Οικονομόπουλος): Μάλο 3, Τσολακάκης 3 (1), Ντότση, Ζητουνιάτης, Στογιάνοβιτς 15 (1), Λαμπρόπουλος 18 (1), Ζαρίφης 14 (2), Πρόφκα 1, Εζέτζα 4, Πιλκούδης 1.

Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης η μη χρησιμοποίηση του ΒΑσίλη Νιφόρα.

Περισσότερα σε λίγο…

