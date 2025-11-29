Αγχώθηκε, αλλά νίκησε το Παγκράτι η Ενωση – Φωτογραφίες/δηλώσεις/μικρά-μικρά

Μπορεί να αγχώθηκε – και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό – η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ στο παιχνίδι με το Παγκρτάτι στην «Αποθήκη», όμως σημασία έχει η νίκη έστω και με χιτσκοκικό τρόπο στο κρίσιμο φινάλε με σκορ 64-59.

Η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη προηγήθηκε με διψήφια διαφορά στη β΄ περίοδο (25-15), το Παγκράτι ήταν πολύ μαχητικό και ισορρόπησε το παιχνίδι, η Ενωση έδειξε χαρακτήρα και με τρία απανωτά τρίποντα του Περικλή Μπαζίνα βρήκε λύσεις στην άμυνα ζώνης των φιλοξενούμενων, με το αθηναϊκό συγκρότημα να αντεπιτίθεται και πάλι με μπροστάρη τον Λαμπρόπουλο και με την αναμέτρηση να κρίνεται στην ψυχραιμία των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά.

Διαιτητές: Λιαρομάτης-Λιότσιος-Κωνσταντινίδου. Τα 10λεπτα: 23-15, 31-30 (ημ.), 47-46, 64-59.

ΕΝΩΣΗ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 7, Μπαζίναs 15 (3), Καφεζάς 17 (1), Ρουμελιώτης 4, Γκαβασιάδης 4, Φραντζής 3, Καρατζάς, Κογιώνης 6, Αδαμόπουλος 6, Γκάτζιος 2, Ντόκιτς (με πρόβλημα τραυματισμού).

ΠΑΓΚΡΑΤΙ (Οικονομόπουλος): Μάλο 3, Τσολακάκης 3 (1), Ντότση, Ζητουνιάτης, Στογιάνοβιτς 15 (1), Λαμπρόπουλος 18 (1), Ζαρίφης 14 (2), Πρόφκα 1, Εζέτζα 4, Πιλκούδης 1.

Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης η μη χρησιμοποίηση του ΒΑσίλη Νιφόρα.

Περισσότερα σε λίγο…

