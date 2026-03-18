Αγία Παρασκευή: Δωρεάν καυσόξυλα στους κατοίκους τη Δευτέρα 23 Μαρτίου λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας

Μέτρο άμεσης υποστήριξης προς τους κατοίκους της πόλης ενεργοποιεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, προχωρώντας στη δωρεάν διανομή καυσόξυλων ενόψει της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Η πρωτοβουλία αφορά μόνιμους κατοίκους του δήμου και συνδέεται με εργασίες καθαρισμού που πραγματοποιήθηκαν σε σημεία πρασίνου της περιοχής.

Σύμφωνα με τη δημοτική ανακοίνωση, η Πολιτική Προστασία του Δήμου, έπειτα από τις απαραίτητες άδειες που εξασφαλίστηκαν από το Δασαρχείο, προχώρησε σε εργασίες καθαρισμού του Υμηττού και του λόφου Τσακού από ξερά πεύκα. Τα κομμένα ξύλα συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Πάρκο «Σταύρος Κώτσης», όπου θα γίνει και η διανομή τους στους πολίτες.

Η διάθεση των καυσόξυλων έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, από τις 08:00 το πρωί έως τη 13:00 το μεσημέρι, με σειρά προτεραιότητας. Το σημείο διανομής θα βρίσκεται έξω από τα γραφεία της Πολιτικής Προστασίας, στο Πάρκο «Σταύρος Κώτσης», στην οδό Σπάρτης 1.

Ο δήμος διευκρινίζει ότι κάθε κάτοικος θα παραλάβει ίση ποσότητα καυσόξυλων, ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν δικαιότερη κατανομή. Για την παραλαβή είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας μαζί με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή, εναλλακτικά, ενός πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ που να αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος κατοικεί μόνιμα στην Αγία Παρασκευή.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στις παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης που επιχειρεί να ενεργοποιήσει ο δήμος ενόψει των χαμηλότερων θερμοκρασιών και της νέας επιδείνωσης του καιρού, αξιοποιώντας παράλληλα υλικό που προέκυψε από αναγκαίες εργασίες καθαρισμού σε δασικές και περιαστικές περιοχές.

