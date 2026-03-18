Αγία Παρασκευή: Δωρεάν καυσόξυλα στους κατοίκους τη Δευτέρα 23 Μαρτίου λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας

Σε δωρεάν διανομή καυσόξυλων προχωρά ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, ενόψει της νέας επιδείνωσης του καιρού. Η διάθεση θα γίνει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στο Πάρκο «Σταύρος Κώτσης», με σειρά προτεραιότητας και με απαραίτητη την επίδειξη δικαιολογητικών μόνιμης κατοικίας.

18 Μαρ. 2026 13:36
Pelop News

Μέτρο άμεσης υποστήριξης προς τους κατοίκους της πόλης ενεργοποιεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, προχωρώντας στη δωρεάν διανομή καυσόξυλων ενόψει της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Η πρωτοβουλία αφορά μόνιμους κατοίκους του δήμου και συνδέεται με εργασίες καθαρισμού που πραγματοποιήθηκαν σε σημεία πρασίνου της περιοχής.

Σύμφωνα με τη δημοτική ανακοίνωση, η Πολιτική Προστασία του Δήμου, έπειτα από τις απαραίτητες άδειες που εξασφαλίστηκαν από το Δασαρχείο, προχώρησε σε εργασίες καθαρισμού του Υμηττού και του λόφου Τσακού από ξερά πεύκα. Τα κομμένα ξύλα συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Πάρκο «Σταύρος Κώτσης», όπου θα γίνει και η διανομή τους στους πολίτες.

Η διάθεση των καυσόξυλων έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, από τις 08:00 το πρωί έως τη 13:00 το μεσημέρι, με σειρά προτεραιότητας. Το σημείο διανομής θα βρίσκεται έξω από τα γραφεία της Πολιτικής Προστασίας, στο Πάρκο «Σταύρος Κώτσης», στην οδό Σπάρτης 1.

Ο δήμος διευκρινίζει ότι κάθε κάτοικος θα παραλάβει ίση ποσότητα καυσόξυλων, ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν δικαιότερη κατανομή. Για την παραλαβή είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας μαζί με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή, εναλλακτικά, ενός πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ που να αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος κατοικεί μόνιμα στην Αγία Παρασκευή.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στις παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης που επιχειρεί να ενεργοποιήσει ο δήμος ενόψει των χαμηλότερων θερμοκρασιών και της νέας επιδείνωσης του καιρού, αξιοποιώντας παράλληλα υλικό που προέκυψε από αναγκαίες εργασίες καθαρισμού σε δασικές και περιαστικές περιοχές.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:48 Αραγτσί: «Δεν αλλάζει η στάση της Τεχεράνης για τα πυρηνικά»
15:40 Ζαχαράκη: Τα σχολεία μας δεν είναι ζούγκλα
15:32  Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
15:24 Ίδρυση της Anthestos Pharmaceuticals – Ο νέος τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Πατρών
15:16 Σύγχρονα αξεσουάρ αυτοκινήτου: τεχνολογία που κάνει την οδήγηση πιο ασφαλή και άνετη
15:08 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.: Το ενεργειακό κόστος στις άμεσες προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις των Βιομηχανικών Πάρκων
15:03 Ισραηλινό πλήγμα σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Ιράν – Το χτύπημα είχε την έγκριση του Τραμπ
15:00 Διέρρευσαν αναφορές για τα έργα υποδομής στην Ανδραβίδα που προκαλούν αίσθηση
14:50 Κάλυμνος: Έφυγε στα 108 της η «κυρά» Ρηνιώ, η γυναίκα-σύμβολο του νησιού
14:46 Συλλήψεις σε Πάτρα, Αμαλιάδα και Αγρίνιο για παράνομο εμπόριο, τροχαίο και κλοπή
14:44 Πλεύρης από τα Διαβατά: Προετοιμασία για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης με έμφαση σε επιστροφές και άσυλο
14:41 Αναμενομένη ήττα στη Γλυφάδα για τον «λειψό» ΝΟΠ
14:38 Θεσσαλονίκη: Ο «Vector» αποκάλυψε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών – Συνελήφθη 39χρονος
14:33 Σύλληψη για διακεκριμένες κλοπές στην Αμαλιάδα – Εξιχνιάστηκαν επτά υποθέσεις
14:28 Ποια λειτουργία σταματάει στο Instagram από τον Μάιο
14:26 Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 21 συλληφθέντες – Ο «εγκέφαλος», η βιτρίνα και τα 5 εκατ. ευρώ
14:18 Ζαχαράκη για τα σχολεία: «Δεν είναι ζούγκλα» – ΕΔΕ για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη και νέα μέτρα στήριξης
14:05 Βουλή: Νέος Δ’ αντιπρόεδρος ο Πάρις Κουκουλόπουλος με 255 ψήφους
14:04 Μανιάτης κατά κυβέρνησης για τον Οδοντωτό: Ερώτηση στην Κομισιόν για την αναστολή λειτουργίας
14:03 ΖΩΝΤΑΝΑ Η παρουσίαση του σχεδίου για την εφαρμογή της απαγόρευσης πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
