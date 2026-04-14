Αγία Σοφία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία με τον δικέφαλο αετό

Το προσωπικό ασφαλείας εντόπισε το περιστατικό από τις κάμερες και παρενέβη, ενώ οι δύο τουρίστες οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη.

14 Απρ. 2026 18:46
Pelop News

Δύο Έλληνες τουρίστες συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη, μετά από περιστατικό μέσα στην Αγία Σοφία το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, 9 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επισκέπτες φέρεται να άνοιξαν σημαία με τον δικέφαλο αετό, η οποία έφερε το σύνθημα «Ορθοδοξία ή Θάνατος», και να φώναξαν συνθήματα μέσα στον χώρο.

Πρόκειται για μία γυναίκα με ελληνικό διαβατήριο και έναν άνδρα που φέρεται να έχει διαβατήρια Ελλάδας και Αυστραλίας.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ntv (@ntv)

Πώς έγινε το περιστατικό

Όπως φαίνεται σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, οι δύο τουρίστες μπήκαν στην Αγία Σοφία ως μέλη οργανωμένης εκδρομής.
Αφού πέρασαν από τον έλεγχο ασφαλείας, ανέβηκαν στον επάνω όροφο της στοάς, ο οποίος είναι ανοιχτός για τους επισκέπτες.

Εκεί, ένας από τους τουρίστες έβγαλε από το μπουφάν του τη σημαία που είχε κρύψει και την άνοιξε. Στη συνέχεια πόζαρε για φωτογραφία, πριν τη δώσει σε άλλο άτομο της ομάδας, το οποίο φωτογραφήθηκε επίσης με τη σημαία.

Παρέμβαση της ασφάλειας

Το προσωπικό ασφαλείας της Αγίας Σοφίας αντιλήφθηκε γρήγορα το περιστατικό μέσω των καμερών και παρενέβη.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ένα ακόμη άτομο της ομάδας φαινόταν έτοιμο να κρατήσει τη σημαία, πριν επέμβουν οι υπεύθυνοι ασφαλείας.

Οι δύο Έλληνες οδηγήθηκαν στη συνέχεια ενώπιον δικαστηρίου στην Κωνσταντινούπολη και συνελήφθησαν επίσημα με την κατηγορία της προσβολής τμήματος του κοινού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ