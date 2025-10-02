Αγιασμός και χαμόγελα στην Αχαϊκή

Σε οικογενειακό κλίμα και με χαμόγελα για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά, πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο Κάτω Αχαΐας ο καθιερωμένος αγιασμός της Αχαϊκής.

Το «παρών» έδωσαν σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας, το τεχνικό επιτελείο, οι ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας, τα τμήματα υποδομής, καθώς και πολλοί φίλοι του συλλόγου, οι οποίοι έσπευσαν να στηρίξουν με την παρουσία τους το ξεκίνημα της νέας περιόδου.

Μετά το τέλος της τελετής, άπαντες αντάλλαξαν ευχές για μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες, με υγεία για όλους τους αθλητές και μακριά από τραυματισμούς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



