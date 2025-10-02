Άγιος Δημήτριος: Μοτοσικλετιστής παρέσυρε 2,5 ετών παιδί και το εγκατέλειψε

Αναστάτωση προκάλεσε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε ένα αγοράκι ηλικίας μόλις 2,5 ετών.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 20:00 στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου. Ο οδηγός της μηχανής, αφού χτύπησε το παιδί, εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντάς το τραυματισμένο στο δρόμο.

Το μικρό παιδί υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και μέσα σε λίγη ώρα εντόπισαν τον οδηγό στην ίδια περιοχή. Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

