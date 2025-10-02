Άγιος Δημήτριος: Μοτοσικλετιστής παρέσυρε 2,5 ετών παιδί και το εγκατέλειψε

Το παιδί τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για εξετάσεις, ενώ ο οδηγός της μοτοσικλέτας εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή και οδηγήθηκε στο ΑΤ Ελληνικού.

Άγιος Δημήτριος: Μοτοσικλετιστής παρέσυρε 2,5 ετών παιδί και το εγκατέλειψε
02 Οκτ. 2025 8:17
Pelop News

Αναστάτωση προκάλεσε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε ένα αγοράκι ηλικίας μόλις 2,5 ετών.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 20:00 στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου. Ο οδηγός της μηχανής, αφού χτύπησε το παιδί, εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντάς το τραυματισμένο στο δρόμο.

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός 44χρονος με πατίνι, αναζητείται ο οδηγός δικύκλου

Το μικρό παιδί υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και μέσα σε λίγη ώρα εντόπισαν τον οδηγό στην ίδια περιοχή. Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:44 Η «οικογένεια» της ΝΕΠ στον peloponnisos FM ΒΙΝΤΕΟ
10:40 Κλειστό επί διήμερο το ΚΕΠ Ρίου, οι ημερομηνίες
10:35 Πάτρα: Το Σάββατο 4/10 η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Αντρέα Πολυκάρπου
10:34 Κακοκαιρία: Πού έπεσε η περισσότερη βροχή
10:31 Σύγκρουση δυο αεροσκαφών σε αεροδρόμιο της Νεας Υόρκης
10:25 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών: Περιμένοντας…ιατροδικαστή
10:23 Που θα δείτε τις μονομαχίες των Ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη
10:18 Αναστάτωση σε πτήση προς Αίγυπτο: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο, τι συνέβη
10:17 Κάτω Αχαΐα: Υγειονομικοί λειτουργούσαν παράνομο ιατρείο – Μαστοράκου στην «Π»
10:11 Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή
10:10 Διπλή μεταμόσχευση νεφρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:01 Συνάντηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με την Ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον
10:00 Η δημοσκόπηση έφτασε παντού! – Έντονο ενδιαφέρον από τα Εθνικά ΜΜΕ για την έρευνα της Data Consultants για την «Π»
9:57 Πόρος Κεφαλονιάς: Αυτοκίνητο «βούτηξε» στη θάλασσα, νεκρός ο οδηγός
9:56 Λιπαρά: Πως επηρεάζουν τον εγκέφαλο σε μόλις 4 ημέρες
9:49 Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα», σειρά εκδηλώσεων στο Πολύεδρο
9:47 Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στη Λακωνία
9:38 Γαύδος: Νέα διάσωση 30 μεταναστών
9:34 ΒΙΝΤΕΟ από το ρεσάλτο Ισραηλινών δυνάμεων σε πλοίο ελληνικής αποστολής στη Γάζα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ