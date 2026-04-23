Άγιος Δημήτριος: Νεκρός 25χρονος γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. σε πάρκο, εξετάζεται εγκληματική ενέργεια

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου 2026 ένας 25χρονος άνδρας στον Άγιο Δημήτριο, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Η σορός του νεαρού βρέθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου, με τα πρώτα στοιχεία να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε λίγο πριν τις 21:00, όταν πολίτης επικοινώνησε με την Αστυνομία και ανέφερε ότι εντόπισε έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του εντός του πάρκου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κατά την άφιξή τους, οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο του 25χρονου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός έφερε τραύμα στο στήθος από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Οι ενδείξεις αυτές ενισχύουν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί κανένα σενάριο μέχρι στιγμής.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν αυτοψία στον χώρο, συλλέγοντας στοιχεία και καταθέσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η επίθεση να μην σημειώθηκε στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός, αλλά ο νεαρός να μεταφέρθηκε εκεί μετά τον τραυματισμό του.

Οι Αρχές εστιάζουν σε όλα τα πιθανά κίνητρα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πριν το περιστατικό ενδέχεται να είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση ή συμπλοκή. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο οπαδικής βίας, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Παράλληλα, υπό διερεύνηση βρίσκεται και η ταυτότητα του θύματος, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος υπηρετεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

