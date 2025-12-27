Άγιος Δημήτριος: Σκύλος γλιτώνει στο παρά πέντε όταν καταρρέει αυλή από τη νεροποντή ΒΙΝΤΕΟ

Σοκάρουν οι εικόνες από τον Άγιο Δημήτριο, όπου κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που αυλή καταρρέει μέσα σε δευτερόλεπτα από τα ορμητικά νερά, με έναν σκύλο να γλιτώνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

27 Δεκ. 2025 11:00
Pelop News

νατριχίλα προκαλεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης αυλής μονοκατοικίας στον Άγιο Δημήτριο, μετά τη σφοδρή νεροποντή που έπληξε την περιοχή. Στο υλικό φαίνεται ένας σκύλος να απομακρύνεται λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν το έδαφος υποχωρήσει και παρασυρθεί από τα νερά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στην οδό Βαλτετσίου, κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης. Όπως φαίνεται στο βίντεο, τα ορμητικά νερά έχουν ήδη αρχίσει να διαβρώνουν το έδαφος, όταν ξαφνικά μεγάλο τμήμα της αυλής καταρρέει και καταλήγει μέσα στην κοίτη του ρέματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, λίγο πριν ακουστεί ο δυνατός κρότος, τα σκυλιά της οικογένειας άρχισαν να γαβγίζουν έντονα και να κινούνται ανήσυχα, γεγονός που αποτυπώνεται και στο βίντεο. Εκείνη την ώρα, ευτυχώς, δεν βρισκόταν άνθρωπος στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, στο οποίο διαμένουν μικρά παιδιά και έγκυος γυναίκα.

Η νεροποντή προκάλεσε σοβαρές υποσκαφές σε αυλές και πρανή της περιοχής, με σπίτια να εμφανίζουν ρωγμές, επικίνδυνη κλίση και φθορές στα θεμέλια. Σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά τις κατοικίες τους, φοβούμενοι νέες καταρρεύσεις.

Μετά τα εκτεταμένα προβλήματα, ο Άγιος Δημήτριος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ συνεργεία του δήμου και των αρμόδιων υπηρεσιών πραγματοποιούν αυτοψίες και παρεμβάσεις στα σημεία υψηλού κινδύνου, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των κατοίκων.


